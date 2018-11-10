Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России в матче против немцев

Источник: AP 2018

5 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).

Полузащитник «Валенсии» Черышев получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Хавбек «Монако» Головин пропустил матч Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (0:4), который прошел во вторник, в связи с дополнительным курсом лечения правой лодыжки, из-за этого повреждения футболист пропустил начало сезона. Защитник ЦСКА Фернандес получил травму скулы 7 ноября в домашнем матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (1:2), из-за которой пропустит не менее недели.

Читайте также Нойер, Мюллер и Ройс вошли в состав сборной Германии на матчи с голландцами и россиянами

«Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций против Швеции», — говорится в сообщении.

В расположение национальной сборной вызваны защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.