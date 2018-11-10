Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России в матче против немцев
ТАСС, 10 ноября. Футболисты сборной России Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин не примут участие в товарищеском матче с командой Германии
ТАСС, 10 ноября. Футболисты сборной России Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин не примут участие в товарищеском матче с командой Германии
5 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).
Полузащитник «Валенсии» Черышев получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Хавбек «Монако» Головин пропустил матч Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (0:4), который прошел во вторник, в связи с дополнительным курсом лечения правой лодыжки,
«Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если
В расположение национальной сборной вызваны защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.
Сборная России в Лиге наций набрала семь очков в трех матчах и возглавляет вторую группу дивизиона B. Ранее россияне обыграли турок на выезде (2:1) и дома (2:0), а на своем поле сыграли вничью со шведами (0:0). Для выхода в самый престижный дивизион Лиги наций сборной России необходимо набрать одно очко в матче с командой Швеции в Стокгольме.