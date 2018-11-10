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13:39 (мск), источник: ТАСС

Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России в матче против немцев

ТАСС, 10 ноября. Футболисты сборной России Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин не примут участие в товарищеском матче с командой Германии из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: AP 2018

5 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и заключительной встрече группового этапа Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм).

Полузащитник «Валенсии» Черышев получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Хавбек «Монако» Головин пропустил матч Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (0:4), который прошел во вторник, в связи с дополнительным курсом лечения правой лодыжки, из-за этого повреждения футболист пропустил начало сезона. Защитник ЦСКА Фернандес получил травму скулы 7 ноября в домашнем матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (1:2), из-за которой пропустит не менее недели.

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«Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций против Швеции», — говорится в сообщении.

В расположение национальной сборной вызваны защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.

Сборная России в Лиге наций набрала семь очков в трех матчах и возглавляет вторую группу дивизиона B. Ранее россияне обыграли турок на выезде (2:1) и дома (2:0), а на своем поле сыграли вничью со шведами (0:0). Для выхода в самый престижный дивизион Лиги наций сборной России необходимо набрать одно очко в матче с командой Швеции в Стокгольме.

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