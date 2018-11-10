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17:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это просто позор!». В Англии критикуют вызов в сборную Уэйна Руни

Саутгейт в недоумении.

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Источник: AP 2018

Несколько дней назад Уэйн Руни получил вызов в сборную Англии, за которую не играл с 2016-го. К этому решению появилась куча претензий.

Это странно даже не из-за того, что 33-летний Руни забил с десяток роскошных мячей в США и вытащил свою команду в плей-офф MLS (в котором, например, не сыграл Ибрагимович). Уэйн получил вызов, чтобы провести в сборной прощальную игру. Она станет для него 120-й в футболке этой команды.

Вдобавок ко всему Гарет Саутгейт планирует использовать его только в товарищеской игре (здесь можно так говорить) с США, а часть средств с этого матча пойдут на благотворительность. В фонд, который управляется футболистом.

Ещё две детали в довершение картины. Любимую «десятку» в сборной Уэйн не получит и, по словам тренера, даже не попадёт в стартовый состав. В общем, со стороны всё выглядит очень здраво. Особенно если речь идёт о лучшим бомбардире в истории сборной (53 мяча).

Что же «не так» с этим решением?

Негатив идёт в связи с так называемой футбольной этикой. «На поле должны выходить те, кто заслужил» и вот это всё. Помните, сколько возни было, когда Лоськова выпустили на 10 минут в том самом рекордном матче? Многие футбольные люди посчитали этот жест цирком.

Вот и сейчас кое-кто из ветеранов взъелся на причастных к этому вызову. Например, Алан Ширер.

«Да, Уэйн является лучшим бомбардиром в истории сборной. Но это должно быть честью играть в составе национальной сборной. Не должно быть такого, чтобы Англия считала за честь возможность пригласить тебя на игру».

Легендарный футболист Питер Шилтон тоже стоит на своём.

«Такая возможность должна даваться по заслугам! Устройте его чествование с помощью презентации на поле, но пусть работу делает молодежь!».

Мнение Саутгейта

Уэйн поблагодарил за возможность проститься футбольную ферерацию и Гарета Саутгейта. Без согласия последнего этой истории точно бы не случилось.

«Вся эта критика — просто позор. Мы лишь хотим достойно проститься с выдающимся игроком, чей вклад в наш футбол часто недооценивают. Вспомните прощание с Лукашом Подольски! Это была суперночь!», — ответил тренер на критику.

Руни планировали организовать прощальный матч ещё весной. Тогда отказался сам футболист. Боялся помешать англичанам как следует подготовиться к ЧМ-2018, в котором они дошли до полуфинала.

Наверняка он не раз задумался о том, чтобы отвергнуть предложение и сейчас. С такой-то реакцией.

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