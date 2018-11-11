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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не дал журналисту Bild закончить вопрос о допинге у отечественных спортсменов. Интервью со специалистом опубликовано на сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

«Российских спортсменов подозревают в употреблении допинга…» — начал журналист, однако Черчесов прервал его и сказал: «На тупые вопросы вы получите тупые ответы».

Футбол
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15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

В этом же интервью специалист рассказал, что относится к президенту России Владимиру Путину как к лидеру. «Он болел за нас на чемпионате мира, после турнира пригласил на встречу в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не ваш президент», — отметил Черчесов.

Под руководством тренера сборная России достигла лучшего результата на чемпионатах мира, дойдя до четвертьфинала. Команда уступила будущему финалисту — Хорватии.

Разбирательство в отношении российских спортсменов шло с 2014 года. Из-за обвинений в употреблении допинга все тяжело- и легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) не были допущены до участия на Олимпийских играх-2016. На Олимпиаде-2018 вся сборная России была дисквалифицирована — спортсмены отправились в Южную Корею в статусе «Олимпийских атлетов из России».

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