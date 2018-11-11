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22:21 (мск), источник: ТАСС

Бабаев: Футболист Ахметов из-за травмы пропустит первые дни подготовки сборной России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит первые несколько дней сбора национальной команды России по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

Ахметов покинул поле на носилках и был заменен на 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» (2:0). Ранее 20-летний полузащитник впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Ахметова 14 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

«Травма неприятная, подозрение на вывих плеча. Более подробную информацию узнаем после обследования. Сейчас он перебинтован, плечо вставили, но в сборную, по крайней мере, с первых дней он точно не поедет», — сообщил Бабаев.

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