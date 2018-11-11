Бабаев: Футболист Ахметов из-за травмы пропустит первые дни подготовки сборной России

Ахметов покинул поле на носилках и был заменен на 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» (2:0). Ранее 20-летний полузащитник впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Ахметова 14 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя голевыми передачами.