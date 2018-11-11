Дзюба завтра приедет в сборную, приезд Ахметова практически исключен
По информации «СЭ», форвард «Зенита» Артем Дзюба в понедельник приедет в расположение сборной России.
По информации «СЭ», форвард «Зенита» Артем Дзюба в понедельник приедет в расположение сборной России.
Дзюба в воскресенье
Что касается полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, то он получил травму плеча и его приезд в расположение сборной практически исключен. (Сергей Егоров).
В воскресенье, 11 ноября, ЦСКА победил «Зенит» в домашнем матче 14-го тура