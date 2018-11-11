Дзюба завтра приедет в сборную, приезд Ахметова практически исключен

Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба в воскресенье из-за проблем с коленом попросил замену в матче с ЦСКА, однако приедет в сборную, и решение о его участии в матчах национальной команды будет принято уже там.

Что касается полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, то он получил травму плеча и его приезд в расположение сборной практически исключен. (Сергей Егоров).