Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Реал1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло1
Лацио1
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити3
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн1
Нант1
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА2
Зенит0
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона3
Бетис4
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К4
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг3
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:15
Челси0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо0
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево2
Болонья2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома4
Сампдория1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
16:00
Краснодар3
Енисей0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта4
Интер1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
22:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба завтра приедет в сборную, приезд Ахметова практически исключен

По информации «СЭ», форвард «Зенита» Артем Дзюба в понедельник приедет в расположение сборной России.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба в воскресенье из-за проблем с коленом попросил замену в матче с ЦСКА, однако приедет в сборную, и решение о его участии в матчах национальной команды будет принято уже там.

Что касается полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, то он получил травму плеча и его приезд в расположение сборной практически исключен. (Сергей Егоров).

В воскресенье, 11 ноября, ЦСКА победил «Зенит» в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). В понедельник национальная команда начнет сбор в Новогорске. 15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, в 20-го — игру Лиги наций со Швецией в Сольне.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру
ЦСКА победил «Зенит» впервые за четыре года
«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой
«Рубин» остановил «Локомотив». Скука, боль и травмы в Казани
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Хоккеисты сборной России выиграли первый этап Евротура
Экс-тренером «Спартака» заинтересовались в итальянском клубе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь