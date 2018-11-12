Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Ахметов из-за травмы пропустит матчи сборной России с немцами и шведами

ТАСС, 12 ноября. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит матчи сборной России по футболу с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ахметов покинул поле на носилках на 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» (2:0), который прошел в воскресенье.

Ранее 20-летний полузащитник впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Ахметова 14 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
«Спартак» обвиняют в договорняке
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь