В сборной России продолжилась эпидемия травм

Источник: РИА "Новости"

20-летний Ахметов получил травмы плеча в матче Российской премьер-лиги против «Зенита». Футболист покинул поле на носилках.

Также сборной не помогут полузащитники Александр Головин («Монако»), Денис Черышев («Валенсия»), и игрок обороны ЦСКА Марио Фернандес. Все трое выбыли по медицинским причинам.

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым уже внес изменения в список игроков, вызвав в главную команду защитника Сергей Петрова («Краснодар») и полузащитника Павла Могилевца («Рубин»).