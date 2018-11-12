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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В сборной России продолжилась эпидемия травм

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не сумеет принять участие в ближайших матчах национальной команды. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

20-летний Ахметов получил травмы плеча в матче Российской премьер-лиги против «Зенита». Футболист покинул поле на носилках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сборной не помогут полузащитники Александр Головин («Монако»), Денис Черышев («Валенсия»), и игрок обороны ЦСКА Марио Фернандес. Все трое выбыли по медицинским причинам.

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым уже внес изменения в список игроков, вызвав в главную команду защитника Сергей Петрова («Краснодар») и полузащитника Павла Могилевца («Рубин»).

Сборной России предстоит провести в ноябре две встречи. 15 ноября российская сборная проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября россияне сыграют против Швеции в матче Лиги наций.

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