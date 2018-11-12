Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды России
ТАСС, 12 ноября. Нападающий
ТАСС, 12 ноября. Нападающий
30-летний нападающий является капитаном сборной России и был вызвын на сбор национальной команды в Лейпциге для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября в Лейпциге) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября в Стокгольм).
В воскресенье Дзюба был заменен по ходу гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2)
«Медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА, — говорится в сообщении. — Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на чемпионате мира работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной».
Ранее стало известно, что
Дебютный матч за сборную России Дзюба провел в ноябре 2011 года против сборной Греции (1:1). Всего в его активе 31 игра за сборную России и 15 забитых мячей. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Дзюба провел пять матчей, забив три гола.
В текущем сезоне на счету Дзюбы пять забитых мячей в 14 матчах чемпионата России и пять голов в розыгрыше Лиги Европы.