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13:36 (мск), источник: ТАСС

Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды России

ТАСС, 12 ноября. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды России по футболу для подготовки к матчам с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: Reuters

30-летний нападающий является капитаном сборной России и был вызвын на сбор национальной команды в Лейпциге для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября в Лейпциге) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября в Стокгольм).

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Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
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-Россия-

В воскресенье Дзюба был заменен по ходу гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) из-за боли в колене.

«Медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА, — говорится в сообщении. — Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на чемпионате мира работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной».

Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.

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Дебютный матч за сборную России Дзюба провел в ноябре 2011 года против сборной Греции (1:1). Всего в его активе 31 игра за сборную России и 15 забитых мячей. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Дзюба провел пять матчей, забив три гола.

В текущем сезоне на счету Дзюбы пять забитых мячей в 14 матчах чемпионата России и пять голов в розыгрыше Лиги Европы.

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