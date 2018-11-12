Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды России

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30-летний нападающий является капитаном сборной России и был вызвын на сбор национальной команды в Лейпциге для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября в Лейпциге) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября в Стокгольм).

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

В воскресенье Дзюба был заменен по ходу гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) из-за боли в колене.

«Медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА, — говорится в сообщении. — Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на чемпионате мира работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной».

Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.

Дебютный матч за сборную России Дзюба провел в ноябре 2011 года против сборной Греции (1:1). Всего в его активе 31 игра за сборную России и 15 забитых мячей. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Дзюба провел пять матчей, забив три гола.