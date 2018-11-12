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14:05 (мск), источник: ТАСС

Участие футболистов Петрова и Зобнина в играх со шведами и немцами под вопросом

ТАСС, 12 ноября. Участие защитника «Краснодара» Сергея Петрова и полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в матчах сборной России по футболу против команд Германии и Швеции находится под вопросом. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник начался сбор национальной команды России к матчам против команд Германии и Швеции. 15 ноября сборная России в товарищеском матче сыграет с немцами в Лейпциге, а 20 ноября российские футболисты в Стокгольме встретятся со шведами в матче Лиги наций.

«У Сергея Петрова и Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня будет выполнено обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе», — говорится в сообщении.

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Петров получил вызов в сборную России после того, как стало известно, что из-за травмы участие в матче против немецкой команды не примет защитник ЦСКА Марио Фернандес. В воскресенье «Краснодар» на своем поле сыграл матч чемпионата России против красноярского «Енисея» (3:0), Петров провел на поле все 90 минут. Зобнин из-за повреждения не сыграл в гостевом матче первенства страны против «Уфы» (0:2).

Ранее стало известно, что травма помешает принять участие в матчах национальной команды полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову. В матче с немцами, помимо Фернандеса, не сыграют полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, их участие в игре со сборной Швеции под вопросом.

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