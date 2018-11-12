Участие футболистов Петрова и Зобнина в играх со шведами и немцами под вопросом

Источник: РИА "Новости"

В понедельник начался сбор национальной команды России к матчам против команд Германии и Швеции. 15 ноября сборная России в товарищеском матче сыграет с немцами в Лейпциге, а 20 ноября российские футболисты в Стокгольме встретятся со шведами в матче Лиги наций.

«У Сергея Петрова и Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня будет выполнено обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе», — говорится в сообщении.

Петров получил вызов в сборную России после того, как стало известно, что из-за травмы участие в матче против немецкой команды не примет защитник ЦСКА Марио Фернандес. В воскресенье «Краснодар» на своем поле сыграл матч чемпионата России против красноярского «Енисея» (3:0), Петров провел на поле все 90 минут. Зобнин из-за повреждения не сыграл в гостевом матче первенства страны против «Уфы» (0:2).