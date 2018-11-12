Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок сборной России зарекся смотреть матчи команды с участием бразильца

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вызов в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари. Слова форварда приводит Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко.

Читайте также
Футболист «Краснодара» Ари вызван в сборную России

Ранее 12 ноября стало известно, что в сборную России вызван 32-летний бразилец. Ари, получивший гражданство летом 2018-го, уже заявлял о своем желании представлять Россию на международной арене.

В мае 2017-го Ари, будучи игроком «Локомотива», нанес несколько ударов по голове футболисту «Урала» Артему Фидлеру. Павлюченко, который на тот момент защищал цвета екатеринбургского клуба, жестко отреагировал на поведение бразильца, призвав выгнать последнего из России.

Павлюченко известен по выступлениям за такие клубы, как волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», краснодарская «Кубань», «Урал» и московский «Арарат». В составе сборной России нападающий провел 50 матчей и забил 21 гол, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин ушел из футбола
Пиво на стадионы могут вернуть
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Ари на русском языке рассказал о вызове в сборную России (видео)
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь