Ари на русском заявил, что с вызовом в сборную России сбылась его мечта

Ари уже прибыл в расположение национальной команды. На интервью, опубликованном в официальном аккаунте сборной России в Twitter, натурализованный бразилец отвечает на вопросы на русском.
«Вчера», — ответил Ари на вопрос, когда он узнал о вызове в сборную России.
«Очень счастливая (реакция). Это моя мечта», — сказал он.
Говоря про атмосферу, форвард подчеркнул, что она очень хорошая, и он уже смог это прочувствовать за то время, что находится в расположении национальной команды. «Самое важное сейчас — работать», — добавил Ари.
Ари — не первый натурализованный футболист, получивший вызов в сборную России. Ранее в официальных матчах в составе национальной команды на поле выходили бывшие бразильцы Маринато Гилерме и Марио Фернандес, немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш, а также имевший греческое гражданство Юрий Лодыгин.