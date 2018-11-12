Ари на русском заявил, что с вызовом в сборную России сбылась его мечта

Источник: РИА "Новости"

Ари уже прибыл в расположение национальной команды. На интервью, опубликованном в официальном аккаунте сборной России в Twitter, натурализованный бразилец отвечает на вопросы на русском.

«Вчера», — ответил Ари на вопрос, когда он узнал о вызове в сборную России.

«Очень счастливая (реакция). Это моя мечта», — сказал он.

Говоря про атмосферу, форвард подчеркнул, что она очень хорошая, и он уже смог это прочувствовать за то время, что находится в расположении национальной команды. «Самое важное сейчас — работать», — добавил Ари.