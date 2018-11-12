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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

Ари на русском заявил, что с вызовом в сборную России сбылась его мечта

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Ари, ранее получивший российское гражданство и впервые вызванный в сборную России для подготовки к выездным ноябрьским матчам со сборными Германии и Швеции, заявил, что теперь его мечта сбылась.

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Источник: РИА "Новости"

Ари уже прибыл в расположение национальной команды. На интервью, опубликованном в официальном аккаунте сборной России в Twitter, натурализованный бразилец отвечает на вопросы на русском.

«Вчера», — ответил Ари на вопрос, когда он узнал о вызове в сборную России.

«Очень счастливая (реакция). Это моя мечта», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Говоря про атмосферу, форвард подчеркнул, что она очень хорошая, и он уже смог это прочувствовать за то время, что находится в расположении национальной команды. «Самое важное сейчас — работать», — добавил Ари.

Ари — не первый натурализованный футболист, получивший вызов в сборную России. Ранее в официальных матчах в составе национальной команды на поле выходили бывшие бразильцы Маринато Гилерме и Марио Фернандес, немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш, а также имевший греческое гражданство Юрий Лодыгин.

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