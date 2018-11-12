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17:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам против команд Германии и Швеции

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова в понедельник начали подготовку к товарищескому матчу с командой Германии и встрече Лиги наций против шведов. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Футболисты сборной России сыграют товарищеской встрече 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в матче Лиги наций.

Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

На поле учебно-тренировочного центра в Новогорске вышли 24 футболиста. В тренировочном процессе не принял участие нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды.

«Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение сборной, он занимается с реабилитологом по индивидуальной программе. Часть футболистов имеют микротравмы, например Роман Зобнин и Сергей Петров, которые целый день провели на медицинском обследовании, но сегодня вышли на тренировочное поле», — сообщил журналистам пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.

«Черышев, Фернандес и Головин имеют шансы приехать в расположение национальной сборной. Тренерский штаб примет решение, исходя из состояния футболистов», — пояснил Владимиров.

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