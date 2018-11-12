Сборная России по футболу начала подготовку к матчам против команд Германии и Швеции

Источник: ИТАР-ТАСС

Футболисты сборной России сыграют товарищеской встрече 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в матче Лиги наций.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

На поле учебно-тренировочного центра в Новогорске вышли 24 футболиста. В тренировочном процессе не принял участие нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды.

«Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение сборной, он занимается с реабилитологом по индивидуальной программе. Часть футболистов имеют микротравмы, например Роман Зобнин и Сергей Петров, которые целый день провели на медицинском обследовании, но сегодня вышли на тренировочное поле», — сообщил журналистам пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.