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12 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Ари — о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами

Форвард «Краснодара», забивший 6 голов в 8 матчах чемпионата, был экстренно вызван в сборную России перед играми с Германией (15 ноября, контрольная встреча) и Швецией (20 ноября, Лига наций). Бразилец ранее получил российский паспорт и стал шестым «новым русским» футболистом в национальной команде. После первой тренировки в составе сборной Ари ответил на вопросы «СЭ».

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— Первое, о чем подумали, когда получили вызов в сборную?

— Я просто начал смеяться от счастья. У меня сбылась мечта!

— Особенный момент для вас?

— Да! Я в России уже 9 лет. И моя дочь, а также огромное желание реализовать детскую мечту — сыграть за сборную — помогли принять решение, именно поэтому остался в стране. А теперь мечта осуществилась. Хочу поблагодарить все команды, в которых я выступал в России. Особенно «Локомотив» и «Краснодар». В первом клубе я стал чемпионом, во втором в меня поверила команда, тренер. И еще благодарен Станиславу Черчесову за шанс в сборной. Но сейчас самое главное — работать и показать, что этот вызов был заслуженным, оправданным. Я хорошо готов и отлично начал сезон.

Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

— Была ли беседа с Черчесовым, когда приехали в расположение команды?

— Да, состоялся обычный разговор. Тренер рассказал, какие в сборной порядки — стандартная беседа. Теперь буду стараться делать все, что он просит, и попробую зацепиться за эту возможность.

— Как прошла первая тренировка?

— Все хорошо. Хотя я немного стеснялся, все-таки первый раз в команде. Хотя было немало знакомых: Миранчуки, Гильерме, Петров. Да и с другими футболистами пересекался. Так что эмоции необычные, все немного в новинку. Первое впечатление — тут отличная атмосфера. Теперь нужно показать себя.

— Для вас это начало сезона лучшее в карьере: 6 голов чемпионате. Ждать ли дебютного мяча за сборную?

— Конечно! Для нападающего важно забивать голы. Если получится сыграть в каком-то из двух матчей, попробую помочь команде всем, чем смогу.

— Вас вызвали после травмы Дзюбы. Готовы его заменить? Стать лидером атаки?

— На самом деле в атаке у сборной много отличных форвардов. Есть молодой парень из ЦСКА, Чалов, лучший бомбардир чемпионата. Есть еще один нападающий из «Зенита». Но если я получу шанс сыграть, постараюсь им воспользоваться.

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