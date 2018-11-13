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09:38 (мск), источник: ТАСС

Глава DFB считает, что матч со сборной России будет хорошим тестом для немецкой команды

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Товарищеский матч со сборной России станет хорошей проверкой возможностей для футболистов команды Германии. Такое мнение ТАСС высказал глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

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Источник: AP 2018

Встреча между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. На матч реализовано более 30 тысяч билетов.

«Мы должны опираться на хорошее качество футбола, показанное в последнем матче Лиги наций против команды Франции (1:2). После неутешительного выступления на чемпионате мира по футболу в России основной задачей национальной команды Германии является формирование новых кадров. Часть команды составляют опытные игроки, за плечами которых не один год выступлений за сборную, остальные — это перспективные новички, которые должны показать на что они способны», — сказал Гриндель.

«Матч против сборной России будет жестким тестом для национальной команды Германии. На мировом футбольном первенстве российские футболисты доказали свою состоятельность. Нам определенно будет нелегко в предстоящем матче», — добавил он.

Сборная России встречалась с командой Германии пять раз. В сентябре 1994 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве, российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1; в июне 1996 года сборная России вновь проиграла немцам, на этот раз на групповом этапе чемпионата Европы, уступив в английском Манчестере со счетом 0:3; в июне 2005 года в очередном товарищеском матче команды России и Германии в Менхенгладбахе сыграли вничью — 2:2. Также сборные встречались в отборочном цикле чемпионате мира — 2010, россияне тогда проиграли оба матча (1:2, 0:1).

На чемпионате мира 2018 года сборная Германии заняла последнее место в группе F. Немцы впервые в истории не смогли преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в серии пенальти.

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