Глава DFB считает, что матч со сборной России будет хорошим тестом для немецкой команды

Источник: AP 2018

Встреча между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. На матч реализовано более 30 тысяч билетов.

«Мы должны опираться на хорошее качество футбола, показанное в последнем матче Лиги наций против команды Франции (1:2). После неутешительного выступления на чемпионате мира по футболу в России основной задачей национальной команды Германии является формирование новых кадров. Часть команды составляют опытные игроки, за плечами которых не один год выступлений за сборную, остальные — это перспективные новички, которые должны показать на что они способны», — сказал Гриндель.

«Матч против сборной России будет жестким тестом для национальной команды Германии. На мировом футбольном первенстве российские футболисты доказали свою состоятельность. Нам определенно будет нелегко в предстоящем матче», — добавил он.

Сборная России встречалась с командой Германии пять раз. В сентябре 1994 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве, российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1; в июне 1996 года сборная России вновь проиграла немцам, на этот раз на групповом этапе чемпионата Европы, уступив в английском Манчестере со счетом 0:3; в июне 2005 года в очередном товарищеском матче команды России и Германии в Менхенгладбахе сыграли вничью — 2:2. Также сборные встречались в отборочном цикле чемпионате мира — 2010, россияне тогда проиграли оба матча (1:2, 0:1).