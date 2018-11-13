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09:41 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футбольный союз заинтересован в расширении сотрудничества с РФС

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Немецкий футбольный союз (DFB) заинтересован в расширении партнерских отношений с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщил ТАСС глава DFB Райнхард Гриндель.

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Источник: РИА "Новости"

РФС и DFB заключили меморандум о сотрудничестве в мае 2017 года. В четверг сборные России и Германии проведут товарищеский матч в Лейпциге.

«У DFB и РФС замечательные отношения, которые мы в дальнейшем планируем укреплять на футбольном поле. Мы с радостью согласились на проведение товарищеского матча между сборными России и Германии после чемпионата мира по футболу 2018 года. Оба главных тренера национальных команд (Йоахим Лёв и Станислав Черчесов — прим. ТАСС) хорошо знакомы и имеют давний и тесный диалог, в том числе по обмену опытом. Безусловно, мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество между двумя федерациями, и мы крайне заинтересованы в его расширении», — сказал Гриндель.

«Диалог между мной и исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым основан на доверительном отношении. Последний раз мы встречались на совете ФИФА, где подводился итог чемпионата мира по футболу, и в дальнейшем у нас запланировано еще несколько встреч, в том числе на предстоящем товарищеском матче. Я также буду рад снова встретиться с главой Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным», — добавил Гриндель.

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