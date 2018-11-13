Немецкий футбольный союз заинтересован в расширении сотрудничества с РФС

«У DFB и РФС замечательные отношения, которые мы в дальнейшем планируем укреплять на футбольном поле. Мы с радостью согласились на проведение товарищеского матча между сборными России и Германии после чемпионата мира по футболу 2018 года. Оба главных тренера национальных команд (Йоахим Лёв и Станислав Черчесов — прим. ТАСС) хорошо знакомы и имеют давний и тесный диалог, в том числе по обмену опытом. Безусловно, мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество между двумя федерациями, и мы крайне заинтересованы в его расширении», — сказал Гриндель.