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12:06 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футбольный союз окажет максимальное гостеприимство сборной России в Лейпциге

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Немецкий футбольный союз (DFB) сделает все, чтобы представители сборной России чувствовали себя комфортно в Лейпциге. Об этом ТАСС сообщил глава союза Райнхард Гриндель.

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Источник: Reuters

Товарищеский матч между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Ранее Гриндель сообщил ТАСС, что на предстоящий матч реализовано более 30 тысяч билетов.

«Мы прекрасно помним, какое гостеприимство нам оказала Россия во время чемпионата мира по футболу. Теперь мы планируем отплатить тем же и приложим максимум усилий, чтобы футболисты сборной России чувствовали себя комфортно, находясь в Лейпциге», — сказал Гриндель.

Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.

На чемпионате мира 2018 года сборная Германии заняла последнее место в своей группе. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала турнира.

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