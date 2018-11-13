Немецкий футбольный союз окажет максимальное гостеприимство сборной России в Лейпциге

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Товарищеский матч между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Ранее Гриндель сообщил ТАСС, что на предстоящий матч реализовано более 30 тысяч билетов.

«Мы прекрасно помним, какое гостеприимство нам оказала Россия во время чемпионата мира по футболу. Теперь мы планируем отплатить тем же и приложим максимум усилий, чтобы футболисты сборной России чувствовали себя комфортно, находясь в Лейпциге», — сказал Гриндель.

Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.