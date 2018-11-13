Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Футболисты сборной России проведут товарищеский матч 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в рамках Лиги наций. Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник.

Также в тренировке не принял участия нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды.