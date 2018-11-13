Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу
НОВОГОРСК /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу, которая проходит во вторник на
НОВОГОРСК /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу, которая проходит во вторник на
Футболисты сборной России проведут товарищеский матч 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в рамках Лиги наций. Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник.
Также в тренировке не принял участия нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который
Ранее стало известно, что