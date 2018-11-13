Защитник «Локомотива» Игнатьев вызван в сборную России по футболу
ТАСС, 13 ноября. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает
По информации
На счету Игнатьева три матча в карьере за сборную.
Он входил в расширенный список команды на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал. В текущем сезоне в активе 31-летнего Игнатьева 19 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.
Ранее стало известно, что
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба
Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.