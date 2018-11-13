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13:14 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Локомотива» Игнатьев вызван в сборную России по футболу

ТАСС, 13 ноября. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), Игнатьев заменит на сборе защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

На счету Игнатьева три матча в карьере за сборную.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он входил в расширенный список команды на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал. В текущем сезоне в активе 31-летнего Игнатьева 19 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.

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-Россия-

Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев («Валенсия») и Александр Головин («Монако»), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды. Также под вопросом из-за повреждений участие в матче с немцами защитника «Краснодара» Сергея Петрова и полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.

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