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13:39 (мск), источник: ТАСС

УЕФА протестирует систему видеопомощи на матче сборных Италии и США

ТАСС, 13 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет первый тест системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время товарищеского матча между сборными Италии и США. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Матч между сборными Италии и США состоится 20 ноября в Бельгии.

В сентябре исполнительный комитет УЕФА принял решение использовать VAR в Лиге чемпионов сезона-2019/20, на чемпионате Европы — 2020, в Лиге Европы сезона-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций — 2021. До введения в эксплуатацию систему протестируют на нескольких специально отобранных матчах.

Cистема видеопомощи арбитрам была применена в матчах чемпионата мира — 2018, также она используется во многих национальных чемпионатах.

Отмечается, что тестирование никак не отразится на многоканальном вещании.

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