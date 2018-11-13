УЕФА протестирует систему видеопомощи на матче сборных Италии и США

Матч между сборными Италии и США состоится 20 ноября в Бельгии.

В сентябре исполнительный комитет УЕФА принял решение использовать VAR в Лиге чемпионов сезона-2019/20, на чемпионате Европы — 2020, в Лиге Европы сезона-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций — 2021. До введения в эксплуатацию систему протестируют на нескольких специально отобранных матчах.

Cистема видеопомощи арбитрам была применена в матчах чемпионата мира — 2018, также она используется во многих национальных чемпионатах.