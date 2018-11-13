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13:43 (мск), источник: ТАСС

Ари спокойно относится к критике натурализации футболистов для сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Натурализация иностранцев является распространенным явлением в современном футболе. Об этом журналистам заявил нападающий сборной России Ари, добавивший, что спокойно относится к подобного рода разговорам.

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Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб вызвал нападающего на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции вместо получившего травму форварда Артема Дзюбы. Ари стал пятым натурализованным игроком в национальной команде после вратаря Гилерме, защитников Марио Фернандеса, Романа Нойштедтера и Константина Рауша.

«Я живу достаточно спокойно, несмотря на эту критику. Мы знаем, что есть много примеров натурализованных спортсменов из других стран. Я считаю себя практически русским, потому что живу здесь девять лет, половину карьеры провел в России. Все спокойно, буду доказывать на поле, чтобы меня приняли здесь», — заявил Ари.

«Все мои родственники рады, что меня вызвали в сборную, они знают, как долго я добивался этого. Естественно, я повезу в Бразилию достаточно много футболок друзьям и родственникам», — добавил футболист.

Игрок признался, что хорошо себя чувствует в национальной команде.

«Я не общался с прессой и не давал никаких интервью, потому что надо было поговорить с тренером. мы обсудили мою роль в команде. Могу сказать, что я счастлив, что меня вызвали в сборную, теперь остается только работать, чтобы получить шанс в команде. Тренер спросил у меня во время тренировки, когда у меня день рождения. Я сказал, что скоро, в декабре, и я надеюсь, что отмечу его в сборной», — заявил Ари.

«Сложно сказать, что я чувствую, я реализовал свою детскую мечту, теперь буду стараться делать все, чтобы этим шансом воспользоваться. Мне очень нравится атмосфера в команде, я себя хорошо чувствую и теперь надеюсь, что закреплюсь здесь. Мне очень жаль, что Дзюба получил травму, но я готов к вызову в сборную в любой момент», — добавил он.

«Я рад, что в команде есть другие бразильцы, мне будет проще адаптироваться на поле. Жаль, что Марио получил травму, это очень важный игрок для сборной России», — заключил форвард.

Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в Лиге наций.

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