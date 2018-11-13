Мельгарехо вызван в расположение сборной Парагвая на матч с ЮАР

Напомним, в октябре текущего года главный тренер парагвайской сборной Хуан Карлос Осорио вызвал Мельгарехо на подготовительный сбор команды. В последний раз полузащитник выходил на поле в составе сборной Парагвая в августе 2013 года.

Мельгарехо стал игроком «Спартака» в 2016 году. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл в составе московской команды 8 матчей и отметился одним забитым мячом. В сборной Парагвая Мельгарехо выступает с 2012 года. В его активе два матча за национальную команду.