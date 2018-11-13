Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14.11
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14.11
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14.11
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14.11
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Мордовия
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Мельгарехо вызван в расположение сборной Парагвая на матч с ЮАР

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в расположение сборной Парагвая на товарищеский матч с национальной командой Южно-Африканской Республики, сообщает пресс-служба красно-белых.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в октябре текущего года главный тренер парагвайской сборной Хуан Карлос Осорио вызвал Мельгарехо на подготовительный сбор команды. В последний раз полузащитник выходил на поле в составе сборной Парагвая в августе 2013 года.

Мельгарехо стал игроком «Спартака» в 2016 году. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл в составе московской команды 8 матчей и отметился одним забитым мячом. В сборной Парагвая Мельгарехо выступает с 2012 года. В его активе два матча за национальную команду.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Парагвай
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЮАР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
«Многие русские допингисты по-прежнему выступают»
Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил тульский «Арсенал»
Александр Усик ответил, почему отказался от звания героя Украины
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в самоуправстве
«Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех в мире
Назначен арбитр на матч между сборными России и Германии
Серену в США назвали «женщиной» года: зачем здесь кавычки?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь