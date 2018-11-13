Швейцарский судья Шерер назначен на матч между сборными России и Германии
ТАСС, 13 ноября. Бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером рассудит товарищескую встречу по футболу между сборными Германии и России. Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером рассудит товарищескую встречу по футболу между сборными Германии и России. Об этом сообщает
Помогать ему будут Беким Зогай и
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Германии 15 ноября. Игра состоится в Лейпциге, начало — в 22:45 мск.