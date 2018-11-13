Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14.11
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14.11
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14.11
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14.11
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
14.11
Мордовия
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
18:54 (мск), источник: ТАСС

Швейцарский судья Шерер назначен на матч между сборными России и Германии

ТАСС, 13 ноября. Бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером рассудит товарищескую встречу по футболу между сборными Германии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: AFP 2018

Помогать ему будут Беким Зогай и Жан-Ив Вихт, резервный рефери — Ален Бьери.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Германии 15 ноября. Игра состоится в Лейпциге, начало — в 22:45 мск.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
«Многие русские допингисты по-прежнему выступают»
Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил тульский «Арсенал»
Александр Усик ответил, почему отказался от звания героя Украины
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в самоуправстве
«Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех в мире
Серену в США назвали «женщиной» года: зачем здесь кавычки?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь