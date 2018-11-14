Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Армавир
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Луч
Футбол. Сборные
21:00
Швейцария
Катар
Все события
Фоторепортажи
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
08:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов с юмором отреагировал на ошибку журналистки о вызове в национальную команду. Видео появилось в Twitter-аккаунте сборной.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Корреспондентка попросила футболиста рассказать о эмоциях его родственников и друзей после того, как Чалова впервые вызвали в сборную страны. Чалов поправил ее: «Вроде второй вызов-то». Увидев удивление на лице журналистки, форвард добавил: «Ну вот так вот».

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожая ситуация возникла между хавбеком «Краснодара» Юрием Газинским и журналистом «Матч ТВ». После победы в матче чемпионата России над московским ЦСКА (2:1) журналист задал вопрос футболисту, думая, что игра завершилась вничью. После того, как Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли», журналист ответил: «Ну вот так вот».

Чалов был вызван в сборную России 5 ноября. До этого форварда включали в предварительную заявку команды на чемпионат мира-2018, однако в окончательный список игроков он не попал.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин ушел из футбола
Пиво на стадионы могут вернуть
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком
Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
Гол Дадонова принес «Флориде» победу над «Филадельфией» в НХЛ
Экс-тренер «Спартака» сравнил Глушакова с курицей без головы
Молодежная сборная России разгромила команду QMJHL в Суперсерии
Футболист «Локомотива» получил государственную награду Хорватии
Бывший наставник «Барселоны» признан лучшим тренером в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь