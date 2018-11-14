Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку

Источник: РИА "Новости"

Корреспондентка попросила футболиста рассказать о эмоциях его родственников и друзей после того, как Чалова впервые вызвали в сборную страны. Чалов поправил ее: «Вроде второй вызов-то». Увидев удивление на лице журналистки, форвард добавил: «Ну вот так вот».

Похожая ситуация возникла между хавбеком «Краснодара» Юрием Газинским и журналистом «Матч ТВ». После победы в матче чемпионата России над московским ЦСКА (2:1) журналист задал вопрос футболисту, думая, что игра завершилась вничью. После того, как Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли», журналист ответил: «Ну вот так вот».