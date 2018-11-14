Казахстанский футболист задумался об игре за сборную Беларуси

Васильев — воспитанник карагандинского футбола. С 2015 по 2017 год 21-летний форвард выступал за местный «Шахтер», после чего решил попробовать свои силы в Беларуси. В этом сезоне он забил уже девять мячей.
— Ты уже привык в Беларуси? Говорят, ты хотел бы играть в нашей сборной…
— Если поступит такое предложение, буду думать. Честно скажу, прикину все за и против. Точно сразу не стану отвечать отказом. Слышал, что за мной смотрят люди из БАТЭ, но ни с кем не разговаривал по этому поводу. Анатолий Иванович пока говорит: «Я тебя знаю с самого юного возраста. Если будешь работать, как раньше, все у тебя получится». Не думаю о переходе в какой-то клуб, просто работаю над собой, — сказал Васильев.
21-летний Васильев также рассказал о том, то в Караганде до сих вспоминают о нападающем БАТЭ Михаиле Гордейчуке, который начал заниматься футболом в карагандинской школе «Шахтера».
— Его до сих пор вспоминаются в Караганде. Он помогает одной любительской мини-футбольной команде, в которой бегают ребята, с которыми Миша начинал. Гордейчук оплачивает им взнос на городских соревнованиях, покупает форму. Видишь, человек не забывает друзей детства. Когда я отправлялся в Беларусь, его друзья говорили: «Передавай привет Мишке». Как я это сделаю, мы же даже не знакомы? Ребята отвечали, мол, ничего страшного, скажешь, что от нас, — сказал Васильев.