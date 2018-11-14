Казахстанский футболист задумался об игре за сборную Беларуси

Васильев — воспитанник карагандинского футбола. С 2015 по 2017 год 21-летний форвард выступал за местный «Шахтер», после чего решил попробовать свои силы в Беларуси. В этом сезоне он забил уже девять мячей.

Читайте также Сборная Беларуси по футболу прибыла в Люксембург для подготовки к матчу Лиги наций

— Ты уже привык в Беларуси? Говорят, ты хотел бы играть в нашей сборной…

— Если поступит такое предложение, буду думать. Честно скажу, прикину все за и против. Точно сразу не стану отвечать отказом. Слышал, что за мной смотрят люди из БАТЭ, но ни с кем не разговаривал по этому поводу. Анатолий Иванович пока говорит: «Я тебя знаю с самого юного возраста. Если будешь работать, как раньше, все у тебя получится». Не думаю о переходе в какой-то клуб, просто работаю над собой, — сказал Васильев.

21-летний Васильев также рассказал о том, то в Караганде до сих вспоминают о нападающем БАТЭ Михаиле Гордейчуке, который начал заниматься футболом в карагандинской школе «Шахтера».