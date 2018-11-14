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12:28 (мск), источник: ТАСС

Отдельных секторов для болельщиков сборной России на гостевом матче с немцами не будет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специально выделенных секторов для активных болельщиков сборной России по футболу на товарищеском матче с командой Германии в Лейпциге не будет. Об этом ТАСС сообщил глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 15 ноября на «Ред Булл Арене» и начнется в 22:45 мск. Ранее президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил ТАСС, что на предстоящий матч реализовано более 30 тыс. билетов.

«Информации о точном количестве болельщиков нет и не может быть, — сказал Латыпов. — В последние годы замечена тенденция, что на матчи футбольной и хоккейной сборных России в Германии стало ходить очень много россиян, которые проживают в Германии. Я уверен, что поддержка будет значительная, но она будет в основном за счет проживающих в Германии, на выезд едет мало народу. Насколько я знаю, фанатского сектора не будет, те, кто приобретал билеты, покупали их в обычном порядке».

Глава клуба болельщиков также отметил, что матча между болельщиками сборных России и Германии перед игрой национальных команд не состоится. «Может будут какие-то другие движения, на этот вопрос пока не готов ответить. Проходов и шествий перед матчем тоже не будет. Они обычно случаются, когда много народу приезжают на выезд, а коллективного выезда нет», — пояснил Латыпов.

После товарищеского матча российские футболисты останутся в Лейпциге, где с 16 по 18 ноября проведут подготовку к игре группового этапа Лиги наций против команды Швеции, которая состоится 20 ноября в Стокгольме.

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