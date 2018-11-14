Павел Савицкий: Не было никакого нарушения режима. Пускай говорят, мне какая разница
Полузащитник брестского «Динамо» и сборной Беларуси Павел Савицкий заявил, что не нарушал режим во время сборов национальной команды.
Полузащитник брестского «Динамо» и сборной Беларуси Павел Савицкий заявил, что не нарушал режим во время сборов национальной команды.
Говорят, имело место нарушение режима.
Не было такого. Никакого нарушения режима. Пускай говорят, мне какая разница, — как передает football.by, рассказал в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».