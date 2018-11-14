На кого ставить в матче Германия — Россия

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Хорватия — Испания, Лига наций

Футбол Лига наций А 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Хорватия - Испания -

Ставки: победа Испании за 2.10, тотал больше 2,5 голов за 2.15, Испания забьёт во втором тайме за 1.70 в БК «Лига Ставок».

В четвёртой группе Лиги 1 всё уже практически понятно: сборной Испании достаточно выиграть у Хорватии, чтобы точно финишировать первой. У «шашечных» вариантов немного — одно очко в двух турах не оставляет никаких вариантов, кроме как добиваться результата любой ценой.

При этом ключевым для подопечных Златко Далича будет не матч с Испанией, а поединок с Англией 18 ноября.

В случае победы Хорватия сохранит прописку в элитном дивизионе вне зависимости от результата игры с Испанией. В теории, вице-чемпионы мира могут выиграть группу, если победят в обоих оставшихся матчах, но поверить в это непросто, потому что команда сложно переносит уход сразу нескольких ключевых игроков.

Качество футбола вряд ли будет топовым. Хорватии сейчас в принципе очень трудно даётся созидание, а Луис Энрике пригласил в сборную экспериментальный состав, чтобы проверить ближайший резерв.

Состав настолько экспериментальный, что туда попал даже Хорди Альба, вызова которого от Энрике требовали с первого дня в национальной команде.

Собственно, именно поэтому давать прогноз на игру крайне сложно.

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Исход встречи определят ошибки, потому что полуторным составам тяжелее взламывать оборону соперника в позиционных атаках. И всё же шансы гостей, разумеется, смотрятся выигрышнее.

Хорваты имели все шансы проиграть на своём поле сборной Англии, а у Испании даже в таком составе заметно больше людей, способных отдать последний пас, которого так не хватало «львам». Так что моменты у ворот «шашечных» наверняка будут возникать регулярно. Вопрос только в реализации.

Победа Испании за 2.10 — это, пожалуй, неплохо.

Ставить на голы в таких матчах опасно, но в трёх встречах с участием испанцев в Лиге наций было забито 14 мячей. При этом «тотал больше 2,5 голов» идёт в букмекерской компании «Лига Ставок» за 2.15. Рискованно, конечно, но катать вату нынешняя «фурия роха» не привыкла, а обновленная защита Хорватии пока не впечатляет.

Ещё один неплохой вариант — «Испания забьёт во втором тайме» за 1.70. Экспериментальному составу потребуется время, чтобы притереться друг другу в боевых условиях, но после перерыва сыгранности (а значит и остроты) должно стать побольше.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

Германия — Россия, товарищеский матч

Ставки: победа сборной Германии с разницей в один мяч за 3.85, обе забьют за 2.20 в БК «Лига Ставок».

В сборной России эпидемия травм, из-за чего состав явно будет далёким от оптимального. Точно не сыграют Марио Фернандес, Денис Черышев, Александр Головин, Артём Дзюба и Ильзат Ахметов — четыре ключевых футболиста и главное открытие первой части сезона РПЛ. Вдобавок к этому у Сергея Петрова и Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра, а Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной.

У сборной Германии тоже полно проблем, и главные из них связаны вовсе не с повреждениями.

Впрочем, Йоахим Лёв всё же не сможет рассчитывать на Жерома Боатенга, принявшего решение взять паузу для отдыха после консультации с тренерским штабом, и Марка-Андре тер Штегена, который в ближайшее время будет восстанавливаться от повреждения плеча.

Несмотря на это, заявка немцев на матчи с Россией и Нидерландами хороша, особенно в середине и группе атаки.

Но для бундестим встреча с «оранжевыми» будет гораздо важнее: нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций.

Таким образом, матч с Россией станет для Германии скорее втягивающей тренировкой.

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Рисковать здоровьем и умирать на поле в товарищеской встрече нет никакого смысла, поэтому даже с учётом кучи травм ожидать выноса подопечных Станислава Черчесова в одни ворота не стоит.

Немцы попытаются смоделировать предстойщий поединок с голландцами, которые наверняка сядут в глубокую оборону. И одержать победу при минимальных затратах. Получится — замечательно. А если нет, то это ничего не изменит.

Немецкий футбол так трясёт, что ничья с четвертьфиналистом чемпионата мира сенсацией не станет и никого особенно не удивит.

Если любите рисковать, подумайте о варианте «победа сборной Германии с разницей в один мяч» за 3.85. Предложение попроще — «обе забьют» за 2.20. У сборной России играть будет второй состав, а у немцев есть проблемы в центре обороны. Мотивированный Ари способен на многое, да и стандарты у россиян хорошие.

Футбол Лига наций А 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Нидерланды - Франция -

Нидерланды — Франция, Лига наций

Ставки: ничья за 3.50, тотал меньше 2,5 мячей за 2.00 в БК «Лига Ставок».

В группе А очень интересная ситуация.

У французов семь очков в трёх матчах, у Нидерландов — три очка в двух, а у немцев — одно в трёх. Фактически действующим чемпионам мира уже ничего не надо: ничья обеспечит им первую строчку и вместе с тем насолит сборной Германии, которой для сохранения места в элите придётся на заказ громить подопечных Рональда Кумана в оставшейся встрече.

Строго говоря, ничья полностью устроит обе команды. Трёхцветные занимались такими вещами в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 с Данией (0:0), сыграв худший матч на турнире. Именно поэтому трудно поверить в то, что сборная Франция будет рвать жилы, чтобы облегчить жизнь Германии.

Ничья оценивается в 3.50 и явно заслуживает внимания.

Если французов устраивает ничья, то она чаще всего и случается. Тем более что матч состоится в Роттердаме, а ничья на выезде — вполне нормальный результат даже в обычных условиях.

Второй вариант — «тотал меньше 2,5 мячей» за 2.00. Торопиться обеим командам некуда, важнее не пропустить. 0:0 или 1:1 — это, пожалуй, наиболее вероятные исходы рискующего превратиться в формальность матча.