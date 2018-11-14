Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь

Источник: Reuters

В самой Германии считают, что шанс стать королями футбола хотя бы на десятилетие был у команды еще в середине 90-х. Они забрались на трон в тот момент, когда Юрген Клинсманн поднял над головой Кубок Европы-96. Закрепились там, когда год спустя после победы дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но уже на чемпионате мира-98 их сдвинули французы, а Евро-2000 вообще вышел провальным.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

Наверное, более-менее каждый знает в общих чертах историю того, как немцы совершили у себя в стране футбольную революцию. Неудача в двух турнирах на стыке веков вынудила местную федерацию футбола полностью пересмотреть весь процесс подготовки игроков. Обычно на этом знании все и заканчивается. Но правда в том, что немцы реально поменяли у себя всю систему футбола. Возможно, не справились только с тем, что чемпионом постоянно становится «Бавария», но это уже не вопрос национальной чести. Более того, все не ограничилось одним циклом, в результате которого просто выстроили новую систему. Революция позволила постоянно эволюционировать и развиваться вот уже больше 10 лет.

Например, вопрос подготовки тренеров, который в России до сих пор предлагают решать нафталиновыми методами. В результате всех реформ обучение на тренерскую лицензию в Германии самое дешевое во всей Европе — 390 евро за категорию УЕФА B. Например, в Великобритании аналогичный курс обойдется не меньше чем в 860 евро. В том числе поэтому по данным УЕФА в Германии сейчас примерно 29 тысяч специалистов с лицензиями категории B, почти 6 тысяч — обладают категорией A. И в районе тысячи обладателей высшей лицензией — Pro.

За 12 лет, которые прошли с домашнего для немцев чемпионата мира, они построили более 52 центров подготовки и обмена опытом, которые курируют 366 региональных тренерских базы. На них почти 1,5 тысячи специалистов регулярно обучаются основам работы. Кажется, именно так должно выглядеть наследие ЧМ.

Практически всех тренеров для Бундеслиги готовят в Академим Хеннеса Вайсвайлера, которая функционирует с середины 20 века. Обучение в ней стоит около 10 тысяч евро, и нет никаких скидок — в том числе за вклад в развитие футбола. То есть, легенды сборной в случае чего будут учиться по тем же правилам, что и все вокруг.

Полностью изменили систему поиска игроков. В Германии уверены, что тысячи потенциальных игроков сборной в 90-е просто не были найдены из-за слабой системы скаутинга. Никто не хотел повторения истории с Мирославом Клозе, которого каким-то чудом откопали лишь в 21 год в городе (деревне!) Кузель. Там он играл в футбол в пятой любительской лиге. Чтобы этого не повторялось, в 2002 году была запущена программа поиска и подготовки молодежи. «Extended Talent Promotion Programme» — фирменный знак и главный документ всего, что немцы сделали со своим футболом. Практически бренд, который они теперь продают всему миру, включая Россию. В том числе и для реализации «ETPP требовалось большое количество тренеров с категорией B по всей стране. В среднем в год скауты смотрят 650 тысяч детей, определяя их потенциал.

Читайте также На кого ставить в матче Германия — Россия

Сама программа рассчитана на детей от 8 до 14 лет в 366 регионах страны. Кто-то из тренеров работает непосредственно с детьми, кто-то — выполняет обязанности скаута. В итоге немцы не устают повторять, что больше половины нынешнего состава сборной участвовала в программе поощрения талантов — то есть, их отобрали в очень юном возрасте. В Бундеслиге больше 69% футболистов — немцы. Или же те, кто может играть за сборную Германии. По инициативе прожившего долгое время в США Юргена Клинсманна в стране активно обращают внимание на детей мигрантов, потенциал которых позволяет им в будущем дойти до уровня Бундестим. «Если бы не он, никогда не появились в национальной команде Озил, Хедира, Боатенг и другие.

При этом были жёсткие ограничения на приглашение тех, кто не мог быть полезен сборной. Я же тренировал академию «Вердера». Если бы мог, точно набрал бы половину состава из Украины и России. Но правила запрещали, — рассказывал в интервью «Чемпионату» Виктор Скрипник, долгое время работавший в системе «Вердера».

Почти 14% игроков продолжают выступать за клубы, которые их воспитали. Большинство тех, кто занимается футболом, не добираются до топ-уровня, но это предусмотрено программой.

Подростки получают полноценное образование, чтобы в случае неудачной карьеры спортсмена не потеряться в обществе. «Когда я ездил в “Астон Виллу” в 2005 году, то говорил им, что наши игроки младше 17 лет проводят в школе 34 часа в неделю. Мне сказали, что я лжец, и в Англии на школу у детей остается лишь 9 часов», — рассказывал тренер «Фрайбурга» Кристиан Стрейх в 2013 году в интервью The Guardian в 2013 году.

Читайте также Ройс пропустил тренировку сборной Германии по футболу перед матчем с россиянами

Есть мнение о том, что все разговоры о великой работе немецкого футбольного союза сильно преувеличены, и по факту все закончится на одном удачном поколении игроков. В качестве аргумента используется и неудача сборной на ЧМ-2018, и уменьшение числа молодых талантов в клубах Бундеслиги. Почему в этом процессе нет ничего страшного, объяснил Томас Тухель.

«У нас уже была первая волна появления талантливых футболистов, которые успели оставить свой след в Бундеслиге, других чемпионатах и футболе сборных. Но теперь идет новый процесс. Те тренеры, которые воспитывали этих звезд в академиях, сейчас сами подбираются к топ-уровню работы и возглавляют первые команды. Как только количество этих специалистов достаточно вырастет, следует ждать новой волны молодых игроков».

Логика проста: вместе с футболистами росли и тренеры, но только этот процесс по многим причинам шел не так быстро. Сейчас же Бундеслига понижает средний возраст не только тех, кто не поле, но и тех, кто руководит ими на скамейке. Уходя в главные команды, тренеры активно привлекают тех, с кем работали в академии.

Система работает. Больше половины клубов Бундеслиги за последние 5 лет хотя бы раз назначали главным специалиста из собственной структуры. Практически всегда это были тренеры, которые ранее работали с молодежью. Юлиан Нагельсман (31 год) и Доменико Тедеско (33 года) — лица того, что происходит с тренерской работой в Бундеслиге прямо сейчас.