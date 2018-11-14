Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь
Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.
Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.
В самой Германии считают, что шанс стать королями футбола хотя бы на десятилетие был у команды еще в середине 90-х. Они забрались на трон в тот момент, когда Юрген Клинсманн поднял над головой Кубок Европы-96. Закрепились там, когда год спустя после победы дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но уже на чемпионате мира-98 их сдвинули французы, а Евро-2000 вообще вышел провальным.
Наверное,
Например, вопрос подготовки тренеров, который в России до сих пор предлагают решать нафталиновыми методами. В результате всех реформ обучение на тренерскую лицензию в Германии самое дешевое во всей Европе — 390 евро за категорию УЕФА B. Например, в Великобритании аналогичный курс обойдется не меньше чем в 860 евро. В том числе поэтому по данным УЕФА в Германии сейчас примерно 29 тысяч специалистов с лицензиями категории B, почти 6 тысяч — обладают категорией A. И в районе тысячи обладателей высшей лицензией — Pro.
Практически всех тренеров для Бундеслиги готовят в Академим Хеннеса Вайсвайлера, которая функционирует с середины 20 века. Обучение в ней стоит около 10 тысяч евро, и нет никаких скидок — в том числе за вклад в развитие футбола. То есть, легенды сборной в случае чего будут учиться по тем же правилам, что и все вокруг.
Полностью изменили систему поиска игроков. В Германии уверены, что тысячи потенциальных игроков сборной в 90-е просто не были найдены
Сама программа рассчитана на детей от 8 до 14 лет в 366 регионах страны.
При этом были жёсткие ограничения на приглашение тех, кто не мог быть полезен сборной. Я же тренировал академию «Вердера». Если бы мог, точно набрал бы половину состава из Украины и России. Но правила запрещали, — рассказывал в интервью «Чемпионату» Виктор Скрипник, долгое время работавший в системе «Вердера».
Подростки получают полноценное образование, чтобы в случае неудачной карьеры спортсмена не потеряться в обществе. «Когда я ездил в “Астон Виллу” в 2005 году, то говорил им, что наши игроки младше 17 лет проводят в школе 34 часа в неделю. Мне сказали, что я лжец, и в Англии на школу у детей остается лишь 9 часов», — рассказывал тренер «Фрайбурга» Кристиан Стрейх в 2013 году в интервью The Guardian в 2013 году.
Есть мнение о том, что все разговоры о великой работе немецкого футбольного союза сильно преувеличены, и по факту все закончится на одном удачном поколении игроков. В качестве аргумента используется и неудача сборной на ЧМ-2018, и уменьшение числа молодых талантов в клубах Бундеслиги. Почему в этом процессе нет ничего страшного, объяснил Томас Тухель.
«У нас уже была первая волна появления талантливых футболистов, которые успели оставить свой след в Бундеслиге, других чемпионатах и футболе сборных. Но теперь идет новый процесс. Те тренеры, которые воспитывали этих звезд в академиях, сейчас сами подбираются к
Логика проста: вместе с футболистами росли и тренеры, но только этот процесс по многим причинам шел не так быстро. Сейчас же Бундеслига понижает средний возраст не только тех, кто не поле, но и тех, кто руководит ими на скамейке. Уходя в главные команды, тренеры активно привлекают тех, с кем работали в академии.
Павел Пучков