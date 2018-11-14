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15:17 (мск), источник: ТАСС

Российские болельщики смогут купить билеты на матч с немцами в день игры в кассах стадиона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу смогут приобрести билеты в гостевой сектор на товарищеский матч с командой Германии в день игры в кассах стадиона в Лейпциге. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в четверг на «Ред Булл Арене» и начнется в 22:45 мск. Ранее глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов сообщил ТАСС, что специально выделенных секторов для российских болельщиков не будет. РФС отметил, что гостевой сектор для российских болельщиков будет.

«Продажа билетов в гостевой сектор для российских болельщиков будет осуществляться в кассе стадиона в день матча с 18:00 по местному времени до начала матча. Цена одного билета в гостевой сектор составляет €25 и €45. Билеты номиналом €25 — с ограниченной видимостью. Оплата возможна только по наличному расчету», — говорится в заявлении.

Сборная России встречалась с командой Германии пять раз. В сентябре 1994 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве, российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1; в июне 1996 года сборная России вновь проиграла немцам, на этот раз на групповом этапе чемпионата Европы, уступив в английском Манчестере со счетом 0:3; в июне 2005 года в очередном товарищеском матче команды России и Германии в Мёнхенгладбахе сыграли вничью — 2:2. Также сборные встречались в отборочном цикле чемпионате мира — 2010, россияне тогда проиграли оба матча (1:2, 0:1).

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