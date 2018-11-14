Российские болельщики смогут купить билеты на матч с немцами в день игры в кассах стадиона

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в четверг на «Ред Булл Арене» и начнется в 22:45 мск. Ранее глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов сообщил ТАСС, что специально выделенных секторов для российских болельщиков не будет. РФС отметил, что гостевой сектор для российских болельщиков будет.

«Продажа билетов в гостевой сектор для российских болельщиков будет осуществляться в кассе стадиона в день матча с 18:00 по местному времени до начала матча. Цена одного билета в гостевой сектор составляет €25 и €45. Билеты номиналом €25 — с ограниченной видимостью. Оплата возможна только по наличному расчету», — говорится в заявлении.