Источник: Дзюба и Черчесов передали РФС права на жест «ладонь к козырьку»

По информации источника, после чемпионата мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России, нападающий Артём Дзюба, главный тренер Станислав Черчесов и остальные члены национальной команды подписали договор, в котором передали РФС права на свои жесты.



Таким образом, союз в том числе завладел эксклюзивными правами на знаменитый жест Дзюбы и Черчесова «ладонь к козырьку», который те использовали, празднуя голы на чемпионате мира. Теперь организация сможет задействовать жест при изготовлении сувенирной продукции. При этом его авторам прибыль доставаться не будет.