Источник: Дзюба и Черчесов передали РФС права на жест «ладонь к козырьку»
Российский футбольный союз получил эксклюзивные права на использование жестов представителей сборной России, утверждает
Российский футбольный союз получил эксклюзивные права на использование жестов представителей сборной России, утверждает
По информации источника, после чемпионата мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России, нападающий Артём Дзюба, главный тренер Станислав Черчесов и остальные члены национальной команды подписали договор, в котором передали РФС права на свои жесты.
Таким образом, союз в том числе завладел эксклюзивными правами на знаменитый жест Дзюбы и Черчесова «ладонь к козырьку», который те использовали, празднуя голы на чемпионате мира. Теперь организация сможет задействовать жест при изготовлении сувенирной продукции. При этом его авторам прибыль доставаться не будет.