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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Дзюба и Черчесов передали РФС права на жест «ладонь к козырьку»

Российский футбольный союз получил эксклюзивные права на использование жестов представителей сборной России, утверждает Телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, после чемпионата мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России, нападающий Артём Дзюба, главный тренер Станислав Черчесов и остальные члены национальной команды подписали договор, в котором передали РФС права на свои жесты.

Таким образом, союз в том числе завладел эксклюзивными правами на знаменитый жест Дзюбы и Черчесова «ладонь к козырьку», который те использовали, празднуя голы на чемпионате мира. Теперь организация сможет задействовать жест при изготовлении сувенирной продукции. При этом его авторам прибыль доставаться не будет.

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