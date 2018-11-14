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15:35 (мск), источник: Р-Спорт

Лунев будет защищать ворота сборной России в матче с командой Германии

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 14 ноя — РИА Новости, Сергей Смышляев. Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев будет защищать ворота сборной России по футболу в контрольном матче против команды Германии, сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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«Завтра на воротах сыграет Лунев», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России в четверг в Лейпциге проведет контрольную встречу со сборной Германии, а 20 ноября в Стокгольме сыграет со шведами в рамках Лиги наций УЕФА. Во вторник национальная команда прилетела в Германию, где в среду провела первую тренировку.

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