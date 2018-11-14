Лунев будет защищать ворота сборной России в матче с командой Германии

Сборная России в четверг в Лейпциге проведет контрольную встречу со сборной Германии, а 20 ноября в Стокгольме сыграет со шведами в рамках Лиги наций УЕФА. Во вторник национальная команда прилетела в Германию, где в среду провела первую тренировку.