Лунев будет защищать ворота сборной России в матче с командой Германии
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 14 ноя — РИА Новости, Сергей Смышляев. Голкипер
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 14 ноя — РИА Новости, Сергей Смышляев. Голкипер
«Завтра на воротах сыграет Лунев», — сказал Черчесов на
Сборная России в четверг в Лейпциге проведет контрольную встречу со сборной Германии, а 20 ноября в Стокгольме сыграет со шведами в рамках Лиги наций УЕФА. Во вторник национальная команда прилетела в Германию, где в среду провела первую тренировку.