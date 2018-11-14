Тренировка сборной России — без Зобнина, но с хорошим настроением
Сборная России теперь живет практически
Сборная России теперь живет практически
Началось занятие с аплодисментов в центральном круге команда поздравила с 49-летием тренера по физподготовке Владимира Паникова. А как только занятие началось стало ясно, что ко всем предыдущим травмам добавляется и отсутствие Романа Зобнина. Как пояснил
Таким образом, завтра в основе сборной России могут оказаться лишь два футболиста, начинавших матч ¼ финала ЧМ-2018 против Хорватии Федор Кудряшов и Далер Кузяев. Угадать состав сборной та еще задача. Но, в любом случае, проверка экспериментального состава (включая единственного абсолютного новичка Ари) должна получиться интересной и показательной.
Само занятие, вернее, та его часть, которая была открыта для СМИ не включало в себя ничего примечательного. Разминочные упражнения, после разделение по группам, и уже та работа, которую прессе не показывают.
Попробовал внимательнее последить за Ари ничего особенного. Тренируется так, как будто в сборной не первый раз. Будет очень крутая страница биографии если дебют Ари состоится против четырехкратных чемпионов мира.
Что интересно теперь у каждого игрока есть возможность выбрать тренировочную экипировку из нескольких вариантов. Например, шорты, бриджи ¾, или брюки. Никаких обязательных пунктов нет каждый сам решает, что ему удобнее.
15 минут открытой тренировки были такими, что даже подслушать там было нечего. Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко говорили тихо, а Гинтарас Стауче вообще увел вратарей на самый дальний край поля.
Спокойствие сборной вот, пожалуй, главное впечатление от тренировки. И это хорошо. Готовясь встречаться с таким соперником, как Германия, мы не робеем, и, тем более, не дрожим.
И правильно. Пусть робеют немцы. Это им, вероятно, теперь играть с Турцией и Швецией. А нам с Голландией и Францией.
Хочется в это верить.
Автор: Андронов Алексей