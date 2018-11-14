Тренировка сборной России — без Зобнина, но с хорошим настроением

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Началось занятие с аплодисментов в центральном круге команда поздравила с 49-летием тренера по физподготовке Владимира Паникова. А как только занятие началось стало ясно, что ко всем предыдущим травмам добавляется и отсутствие Романа Зобнина. Как пояснил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, полузащитник Спартака остался в командном отеле готовиться по индивидуальной программе.

Таким образом, завтра в основе сборной России могут оказаться лишь два футболиста, начинавших матч ¼ финала ЧМ-2018 против Хорватии Федор Кудряшов и Далер Кузяев. Угадать состав сборной та еще задача. Но, в любом случае, проверка экспериментального состава (включая единственного абсолютного новичка Ари) должна получиться интересной и показательной.

Все-таки, Германия это всегда Германия. Пусть она стремительно теряет авторитет вместе с позициями в рейтинге, пусть находится в шаге от вылета из элитного дивизиона Лиги наций (а Россия, кстати, в шаге от повышения). Уже известно, что против России не сыграют Юлиан Дракслер и Марк Ут. Но в сравнении с нашими потерями (Фернандес, Дзюба, Головин, Черышев) все это семечки.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

Само занятие, вернее, та его часть, которая была открыта для СМИ не включало в себя ничего примечательного. Разминочные упражнения, после разделение по группам, и уже та работа, которую прессе не показывают.

Попробовал внимательнее последить за Ари ничего особенного. Тренируется так, как будто в сборной не первый раз. Будет очень крутая страница биографии если дебют Ари состоится против четырехкратных чемпионов мира.

Что интересно теперь у каждого игрока есть возможность выбрать тренировочную экипировку из нескольких вариантов. Например, шорты, бриджи ¾, или брюки. Никаких обязательных пунктов нет каждый сам решает, что ему удобнее.

15 минут открытой тренировки были такими, что даже подслушать там было нечего. Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко говорили тихо, а Гинтарас Стауче вообще увел вратарей на самый дальний край поля.

Спокойствие сборной вот, пожалуй, главное впечатление от тренировки. И это хорошо. Готовясь встречаться с таким соперником, как Германия, мы не робеем, и, тем более, не дрожим.

И правильно. Пусть робеют немцы. Это им, вероятно, теперь играть с Турцией и Швецией. А нам с Голландией и Францией.

Хочется в это верить.