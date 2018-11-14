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17:05 (мск), источник: Sport24

«Поговорю с Павлюченко об Ари. Живем в одном доме». Счастливый Черчесов перед игрой с Германией

11 вопросов главному тренеру сборной перед матчем в Лейпциге.

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Пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова перед товарищеским матчем с Германией, который состоится 15 ноября в Лейпциге.

— Кто сыграет в воротах сборной в матчах?
— Лунев.

— Может ли стать плюсом, что состав сборной сильно изменился?
— Понятно, что мы планировали других. Но мы не жалуемся ни на что. Когда травм в клубе и сборной много, это не радует. Но мы смотрим с позиции, что те игроки, которые до этого не имели много практики в сборной, ее получат.

— Ваша команда заново строится, как и сборная Германии. У кого ситуация сложнее — у вас или у Лева?
— У нас четыре футболиста после ЧМ завершили карьеру. Если вы имели в виду молодого 32-летнего Набабкина и почти 33-летнего Ари, то у нас и правда молодая команда. С одной стороны, всегда хочется находиться в комфортных условиях по составу. Но порой приходится исходить из ситуации.

— Вам предстоят игры с Германией и Швецией. Какая игра для вас важнее?
— Матч со сборной Германии — имиджевая составляющая, это важно для нас. В матче со Швецией мы играем за выход в другую лигу, я так это называю.

— Сыграет ли завтра Ари? Что вы можете сказать в ответ критикам его натурализации?
— Мы никогда никого не просим делать паспорт специально. Ари сам принял такое решение. Если чисто юридически он может играть и нам подходят его игровые и человеческие качества, он нам подходит. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин. Мы не просили его делать паспорт. Как и с Раушем.

— На Кубке конфедераций вы жалели, что не сыграете с Германией, командой своего друга Йоахима Лева. Что происходит со сборной Германии и как важно для вас, чтобы тренером сборной остался именно Лев?
— Нам всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою реальную силу. Мы так делали до ЧМ, нас критиковали, но это оправдало себя. Что касается Германии — тот же Кроос выигрывал три Лиги чемпионов, играл все сезоны до конца. При таких обстоятельствах достать из себя все, это, наверное, повлияло на результат. И таких игроков в сборной Германии хватает. Что касается Лева — я в шутку уже говорил: если у вас есть тренеры лучше, чем Лев, значит, вы действительно великая футбольная нация. Я работал под руководством Лева и уверен, что он проведет анализ и соберет команду уровня чемпионата мира в Бразилии.

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— Как на вас повлиял период карьеры в Германии?
— Лучше ответит Рауш, повлияла ли на меня бундеслига. Моя первая игра была как раз в Лейпциге, по моим воротам ударили три раза и три раза забили, мы сыграли 3:3. В дрезденском «Динамо» у нас был хороший коллектив, каждую игру мы играли на 120 процентов. В отличие от российской лиги, это были жернова, игры проходили на высоких скоростях. Поначалу меня постоянно хлопали, я все думал, что они хотят. А потом влился.

— Насколько возможно, что завтра сборная России сыграет в пять защитников, учитывая уровень сборной и ее умение контролировать мяч?
— У нас еще есть время подумать. Мы всегда пробуем разные варианты, сегодня переговорим с футболистами, проведем теорию и спокойно примем решение. Мы отрабатываем разные системы игры.

— Вы провели отличный чемпионат мира. Я слышал про ведущего Ивана Урганта, который говорил про «усы надежды», — обратился к Черчесову немецкий журналист.
— Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их отрастил еще больше. Может, стали бы чемпионами мира. Нас радует, что мы сыграли так эмоционально на чемпионате мира. Если страна-хозяйка не дает таких эмоций, мундиаль выглядит скучно. Нас теперь больше узнают, больше спрашивают. Мы для этого и играли, чтобы поднять уровень российского футбола.

— Роман Павлюченко заявил, что обижен вызовом Ари и сказал, что не будет смотреть матчи сборной. Как вы на это реагируете?
— Я спокойно прокомментирую это. Мы с Романом живем в одном доме. Я поговорю с ним за рюмкой чая по прилету, объясню ему свою позицию. Думаю, он от нас не отвернется. Мы живем в пяти метрах друг от друга, и думаю, что этот вопрос мы закроем.

— Насколько изменилась Восточная Германия по сравнению с временами вашей игровой карьеры? И почему вы решили остаться еще на несколько дней здесь, а не сразу полететь в Стокгольм после игры?
— Я пару месяцев назад был в Дрездене, меня пригласили на 65-летие клуба. Там тоже новый стадион, как и здесь. Я там походил, пофотографировался. У нас есть контакт с экс-игроками «Динамо» Дрезден. Город сильно изменился и разросся. У меня было два дня — посмотрел свой бывший дом, проехал мимо роддома, где родился мой сын. Связь не теряем.

Мы остаемся после игры здесь, погода нам не позволяет тренироваться в Москве, здесь намного лучше. Да и лишний перелет нам ни к чему. У нас есть принцип — мы хотим прилетать в место, где будем играть, за день до игры. Чтобы не падало психологическое состояние. Иначе забудем, зачем мы туда приехали. С психологической точки зрения, думаю, что так правильно.

Станислав Черчесов: Ари вспомнил, что я — первый, кто его заметил в России
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13 ноября© Ньюстюб
Россия
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