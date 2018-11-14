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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченко: Готов выпить чаю с Черчесовым, мои двери всегда для него открыты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что всегда рад видеть главного тренера национальной команды Станислава Черчесова у себя дома и готов попить с ним чай.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

В понедельник бразильский нападающий Ари, недавно получивший российское гражданство, впервые был вызван в сборную России. Павлюченко в ироничном ключе прокомментировал в своем аккаунте в Twitter данное решение тренерского штаба. В среду Черчесов заявил, что обязательно встретится «за рюмкой чая» с Павлюченко и обсудит вызов в сборную Ари.

«Я готов со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) попить чай. Всегда рад видеть его у себя в гостях, жду тренера у меня дома, мои двери всегда открыты для него. Мы с ним хорошо общаемся, желаю ему только удачи», — сказал Павлюченко по телефону.

Во время финала Кубка России-2016/17 между екатеринбургским «Уралом», за который в то время выступал Павлюченко, и «Локомотивом», в котором играл Ари, на поле началась массовая драка с участием футболистов обеих команд. После той игры Павлюченко в разговоре с журналистами высказал ряд нецензурных слов в адрес Ари, который был активным участником драки.

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