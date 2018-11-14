Павлюченко: Готов выпить чаю с Черчесовым, мои двери всегда для него открыты

Источник: РИА "Новости"

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

В понедельник бразильский нападающий Ари, недавно получивший российское гражданство, впервые был вызван в сборную России. Павлюченко в ироничном ключе прокомментировал в своем аккаунте в Twitter данное решение тренерского штаба. В среду Черчесов заявил, что обязательно встретится «за рюмкой чая» с Павлюченко и обсудит вызов в сборную Ари.

«Я готов со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) попить чай. Всегда рад видеть его у себя в гостях, жду тренера у меня дома, мои двери всегда открыты для него. Мы с ним хорошо общаемся, желаю ему только удачи», — сказал Павлюченко по телефону.