Павлюченко: Готов выпить чаю с Черчесовым, мои двери всегда для него открыты

В понедельник бразильский нападающий Ари, недавно получивший российское гражданство, впервые был вызван в сборную России. Павлюченко в ироничном ключе прокомментировал в своем аккаунте в Twitter данное решение тренерского штаба. В среду Черчесов заявил, что обязательно встретится «за рюмкой чая» с Павлюченко и обсудит вызов в сборную Ари.
«Я готов со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) попить чай. Всегда рад видеть его у себя в гостях, жду тренера у меня дома, мои двери всегда открыты для него. Мы с ним хорошо общаемся, желаю ему только удачи», — сказал Павлюченко по телефону.
Во время финала Кубка России-2016/17 между екатеринбургским «Уралом», за который в то время выступал Павлюченко, и «Локомотивом», в котором играл Ари, на поле началась массовая драка с участием футболистов обеих команд. После той игры Павлюченко в разговоре с журналистами высказал ряд нецензурных слов в адрес Ари, который был активным участником драки.