Кроос, Дракслер и Ройс пропустят матч со сборной России

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Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

«У нас была только одна тренировка вчера. Сегодня — предыгровая. Уже ясно, как мы будем играть. Хотелось бы победить, конечно.

Что касается игроков, то Тони Кроос заявил, что хочет немного отдохнуть. Дракслер также не примет участия в игре. У Юлиана несчастный случай в семье. После матча мы ещё раз поговорим по телефону — и, может, он сыграет с Голландией.

Ройс тоже травмирован. У него воспаление голеностопа. Сыграет ли он в понедельник — тоже непонятно. Остальные все в порядке", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.