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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Кроос, Дракслер и Ройс пропустят матч со сборной России

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кто из игроков немецкой команды пропустит контрольный матч со сборной России.

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Источник: Reuters
Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

«У нас была только одна тренировка вчера. Сегодня — предыгровая. Уже ясно, как мы будем играть. Хотелось бы победить, конечно.

Что касается игроков, то Тони Кроос заявил, что хочет немного отдохнуть. Дракслер также не примет участия в игре. У Юлиана несчастный случай в семье. После матча мы ещё раз поговорим по телефону — и, может, он сыграет с Голландией.

Ройс тоже травмирован. У него воспаление голеностопа. Сыграет ли он в понедельник — тоже непонятно. Остальные все в порядке", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч между сборными Германии и России состоится завтра, 15 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Сборная России по футболу готовится к матчам против Германии и Швеции
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13 ноября© Ньюстюб
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