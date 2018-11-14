Кроос, Дракслер и Ройс пропустят матч со сборной России
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кто из игроков немецкой команды пропустит контрольный матч со сборной России.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кто из игроков немецкой команды пропустит контрольный матч со сборной России.
«У нас была только одна тренировка вчера. Сегодня — предыгровая. Уже ясно, как мы будем играть. Хотелось бы победить, конечно.
Что касается игроков, то Тони Кроос заявил, что хочет немного отдохнуть. Дракслер также не примет участия в игре. У Юлиана несчастный случай в семье. После матча мы ещё раз поговорим по телефону — и, может, он сыграет с Голландией.
Ройс тоже травмирован. У него воспаление голеностопа. Сыграет ли он в понедельник — тоже непонятно. Остальные все в порядке", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч между сборными Германии и России состоится завтра, 15 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.