Футболисты белорусской «молодежки» нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче

В первом из двух товарищеских поединков в Загребе подопечные Людаса Румбутиса уступили сегодня хорватской «молодежке» со счетом 1:3. В начале второго тайма хозяева выигрывали 3:0, после чего на 56-й минуте игры белорусы сумели отыграть один мяч.