Футболисты белорусской «молодежки» нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты нового созыва молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели свой первый матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты нового созыва молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели свой первый матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из двух товарищеских поединков в Загребе подопечные Людаса Румбутиса уступили сегодня хорватской «молодежке» со счетом 1:3. В начале второго тайма хозяева выигрывали 3:0, после чего на 56-й минуте игры белорусы сумели отыграть один мяч.
В пятницу, 16 ноября, соперники проведут второй спарринг в хорватской столице.