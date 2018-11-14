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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты белорусской «молодежки» нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты нового созыва молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели свой первый матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из двух товарищеских поединков в Загребе подопечные Людаса Румбутиса уступили сегодня хорватской «молодежке» со счетом 1:3. В начале второго тайма хозяева выигрывали 3:0, после чего на 56-й минуте игры белорусы сумели отыграть один мяч.

В пятницу, 16 ноября, соперники проведут второй спарринг в хорватской столице.

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