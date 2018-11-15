Другая сборная: Черчесову нечего терять

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Утро среды подарило очередную нерадостную новость — Зобнин, из-за небольшой травмы пропустивший последний матч «Спартака» в Уфе и все предыдущие дни в сборной тренировавшийся по индивидуальной программе, на тренировочное поле «Лейпцига» вовсе не приехал. Тренерский штаб оставил его в отеле, и поздравления на поле тренера по физподготовке Владимира Паникова с 49-летием прошли без полузащитника «Спартака». Очевидно, что, когда игрок не тренируется с командой (причем даже с ограничениями) за день до игры, его участие в ней исключено.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия - Россия -

С травмами у российской национальной команды нынче не просто беда, а какая-то природная аномалия. Вышибает, как нарочно, всех лидеров — Дзюбу, Черышева, Головина, Мариу Фернандеса, теперь Зобнина. То есть всех, помимо Акинфеева и Игнашевича, ключевых фигур команды — четвертьфиналистки ЧМ-2018. А те двое заодно с Жирковым и Самедовым завершили выступления за сборную. Еще один защитник, Кутепов, лишь недавно восстановился после травмы и до сборной по своим кондициям пока не дотягивает. Привычно нет из-за очередного повреждения и Дзагоева.

В общем, состава времен домашнего чемпионата мира на сегодня физически нет. И с Германией сыграет совершенно другая команда. Из тех людей, которые каких-то четыре месяца назад были в стартовом составе во встречах плей-офф с Испанией и Хорватией, с первых минут в Лейпциге могут выйти только двое — Кудряшов и Кузяев. Просто черт-те что!

Хорошо, что в октябре ситуация была иной, и сборная выжала из нее не максимум, но многое, взяв четыре очка в двух матчах и на сегодняшний день контролируя ситуацию в группе. Но все может измениться, если Швеция в субботу обыграет в гостях Турцию. Тогда она спустя три дня (да, такой маленький зазор между играми в нашу пользу, но нам-то в октябре точно такой же абсолютно не помешал дома справиться с турками) будет принимать в Стокгольме Россию с перспективой первого места в группе в случае победы. А у нас — тот состав, который мы видим. Пусть даже к Швеции кто-то из лидеров, может, и поправится.

К счастью, у турок есть серьезная мотивация. Негоже ведь вылетать в третий дивизион Лиги наций. А для этого желательно даже не сыграть со шведами вничью, а победить. Потому что в случае ничьей победа Швеции над Россией все равно оставит турок третьими.

В гостях команде Мирчи Луческу, проигрывавшей — 0:2, удалось забить три мяча (два из которых в концовке) и одержать суперволевую победу. Но объективно скандинавы сейчас команда более классная и сбалансированная, о чем их выступление на ЧМ-2018 и сказало. Мы помним, насколько сложным оказался домашний матч с этим силовым, цельным, очень спаянным в обороне и выигрывающим кучу единоборств соперником. А на выезде, да еще и если Швеция будет предельно мотивирована, у нас же состав будет до такой степени ослаблен, придется еще сложнее.

Так или иначе, в Лейпциге эта вот фактическая Россия-2 пройдет крутую проверку боем. Как бы Германия ни играла на чемпионате мира и после него, она в целом и ее футболисты в частности остаются топ-сборной и топ-игроками. И тот же Черчесов выразил уверенность, что Йоахим Лев, если ему не откажут в доверии, вновь создаст сборную уровня золотой команды ЧМ-2014.

Вполне допускаю, кстати, что с немцами Россия выйдет в три центральных защитника. Учитывая, как любит команда Лева играть в контроль мяча, напоминая тем самым испанцев — наследие Пепа баварского периода, — такой вариант видится мне очень даже возможным. Когда я спросил об этом Черчесова на предматчевой пресс-конференции, конкретного ответа главный тренер не дал, но сделал акцент на том, что отрабатываются разные схемы. Трактую это так: первый тайм, чтобы вкатиться в игру, россияне проведут по более осторожной модели, а на четыре защитника (как с той же Испанией в прошлом ноябре в красивых 3:3 в Питере) перейдут во втором тайме.

Если так, то в этом случае в центре обороны, скорее всего, сыграют Кудряшов, Джикия (если опять же у него будет все в порядке с коленом, из-за дискомфорта в котором Рауль Рианчо заменил его) и Нойштедтер, по краям — Рауш и Набабкин. Не подвергаются сомнению места в составе Газинского — тем более что Черчесов заранее объявил, что краснодарец будет капитаном, Кузяева и с большой долей вероятности Ерохина. Каждый из этих футболистов способен выдавать в средней линии очень большой объем работы, без чего против Германии не обойтись.

Сейчас в очень хорошей форме братья Миранчук. Но сильно сомневаюсь, что против такого соперника Черчесов с первых минут даст возможность сыграть им обоим — черновая работа все-таки не их конек. Антон в последнее время смотрится поярче и с точки зрения забитых мячей поконкретнее. Да и Черчесов рассматривает его как полузащитника, а Алексея — как форварда в оттяжке. Все это (вспоминая «антииспанскую» расстановку 5−4−1) заставляет меня думать, что именно Антону дадут место в стартовом составе.

Очень жаль, что в матче с «Зенитом» «сломался» Ахметов, так здорово играющий за ЦСКА в последнее время. Но все равно не думаю, что Черчесов сразу доверил бы ему место в составе. Не в его это стиле — этот тренер предпочитает подводить игроков к такому статусу постепенно. Поэтому же сильно сомневаюсь, что с первых минут выйдут Ари и Чалов: первый вообще в сборную до сих пор не приглашался, второй работал на австрийском сборе перед ЧМ-2018, но на поле ни разу не выходил. Стилистически манера игры нашей сборной, заточенная на Дзюбу, наталкивает на мысль, что встречу начнет Заболотный. Как произошло в контрольном матче с Чехией, в котором резервный форвард «Зенита» выглядел здорово и забил мяч. А Черчесов ценит, когда человек в его команде получает шанс и использует его.

Так или иначе на игру с немцами надо будет смотреть как на чистой воды эксперимент, потому что ни одна команда в мире не может полноценно играть без ВСЕХ своих лидеров. В этом смысле терять Черчесову решительно нечего. А вот обрести можно многое. Как основные сборники созыва ЧМ-2018 способны играть в сложнейших обстоятельствах, мы уже хорошо знаем. Теперь же возможность по-настоящему себя проявить и вписаться в элиту нашей национальной команды появится у других. Используйте ее, Миранчуки, Чалов и Ко!​.