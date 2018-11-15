Другая сборная: Черчесову нечего терять
Сегодня национальная команда России
Сегодня национальная команда России
Утро среды подарило очередную нерадостную новость — Зобнин,
С травмами у российской национальной команды нынче не просто беда, а
В общем, состава времен домашнего чемпионата мира на сегодня физически нет. И с Германией сыграет совершенно другая команда. Из тех людей, которые
Хорошо, что в октябре ситуация была иной, и сборная выжала из нее не максимум, но многое, взяв четыре очка в двух матчах и на сегодняшний день контролируя ситуацию в группе. Но все может измениться, если Швеция в субботу обыграет в гостях Турцию. Тогда она спустя три дня (да, такой маленький зазор между играми в нашу пользу, но
В гостях команде Мирчи Луческу, проигрывавшей — 0:2, удалось забить три мяча (два из которых в концовке) и одержать суперволевую победу. Но объективно скандинавы сейчас команда более классная и сбалансированная, о чем их выступление на ЧМ-2018 и сказало. Мы помним, насколько сложным оказался домашний матч с этим силовым, цельным, очень спаянным в обороне и выигрывающим кучу единоборств соперником. А на выезде, да еще и если Швеция будет предельно мотивирована, у нас же состав будет до такой степени ослаблен, придется еще сложнее.
Так или иначе, в Лейпциге эта вот фактическая Россия-2 пройдет крутую проверку боем. Как бы Германия ни играла на чемпионате мира и после него, она в целом и ее футболисты в частности остаются
Вполне допускаю, кстати, что с немцами Россия выйдет в три центральных защитника. Учитывая, как любит команда Лева играть в контроль мяча, напоминая тем самым испанцев — наследие Пепа баварского периода, — такой вариант видится мне очень даже возможным. Когда я спросил об этом Черчесова на предматчевой
Сейчас в очень хорошей форме братья Миранчук. Но сильно сомневаюсь, что против такого соперника Черчесов с первых минут даст возможность сыграть им обоим — черновая работа
Очень жаль, что в матче с «Зенитом» «сломался» Ахметов, так здорово играющий за ЦСКА в последнее время. Но все равно не думаю, что Черчесов сразу доверил бы ему место в составе. Не в его это стиле — этот тренер предпочитает подводить игроков к такому статусу постепенно. Поэтому же сильно сомневаюсь, что с первых минут выйдут Ари и Чалов: первый вообще в сборную до сих пор не приглашался, второй работал на австрийском сборе перед ЧМ-2018, но на поле ни разу не выходил. Стилистически манера игры нашей сборной, заточенная на Дзюбу, наталкивает на мысль, что встречу начнет Заболотный. Как произошло в контрольном матче с Чехией, в котором резервный форвард «Зенита» выглядел здорово и забил мяч. А Черчесов ценит, когда человек в его команде получает шанс и использует его.
Так или иначе на игру с немцами надо будет смотреть как на чистой воды эксперимент, потому что ни одна команда в мире не может полноценно играть без ВСЕХ своих лидеров. В этом смысле терять Черчесову решительно нечего. А вот обрести можно многое. Как основные сборники созыва ЧМ-2018 способны играть в сложнейших обстоятельствах, мы уже хорошо знаем. Теперь же возможность
Игорь Рабинер из Лейпцига.