Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с командой Германии

Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб впервые вызвал нападающего в национальную команду. Он сменил в заявке на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции получившего травму форварда Артема Дзюбу.