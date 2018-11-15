Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с командой Германии

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Ари.
Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб впервые вызвал нападающего в национальную команду. Он сменил в заявке на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции получившего травму форварда Артема Дзюбу.
Матч Германия — Россия пройдет в Лейпциге в четверг, начало в 22:45 мск.