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21:55 (мск), источник: ТАСС

Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с командой Германии

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 15 ноября. /ТАСС/. Нападающий «Краснодара» Ари вошел в стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

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Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Ари.

Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб впервые вызвал нападающего в национальную команду. Он сменил в заявке на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции получившего травму форварда Артема Дзюбу.

Матч Германия — Россия пройдет в Лейпциге в четверг, начало в 22:45 мск.

Текстовая трансляция матча

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