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15 ноября, источник: Р-Спорт

Сборная Польши в сотом матче Левандовского проиграла Чехии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Польши уступили команде Чехии в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в четверг в польском городе Гданьск, закончилась со счетом 1:0 в пользу чехов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Якуб Янкто.

Для нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского этот матч стал 100-м за сборную Польши — он провел на поле всю игру.

Польша 0:1
Первый тайм: 0:0
Чехия
15.11.2018, 20:00 матчи: Сборные Stadion Energa
Главные тренеры
Ежи Бженчек Ярослав Шилгавы
Голы
  Якуб Янкто 52′
Составы
Лукаш Скорупски 12
Ян Беднарек 5
Томаш Кендзера 15
Бартош Берешиньски 18
Марцин Каминьски 19
Матеуш Клих 8
Гжегож Крыховяк 10
Роберт Левандовски 9
78′ Камиль Грощицки 11
Аркадиуш Милик 7
69′ Петр Зелиньски 20
Дамиан Кондзер 17
63′ Пшемыслав Франковски 21
Якуб Блащиковски 16
23 Иржи Павленка
2 Павел Кадержабек
3 Ондржей Челустка
22 Филип Новак
21 Давид Павелка
5 Якуб Брабец 45′
6 Томаш Калас
9 Боржек Дочкал 88′
18 Михал Травник
14 Якуб Янкто 66′
4 Теодор Гебреселассие
15 Томаш Соучек 45′
8 Владимир Дарида 86′
19 Патрик Шик 77′
13 Мартин Долежал
20 Матей Выдра 66′
10 Иржи Скалак
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
12 Угловые 3
12 Фолы 18
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Штефан Клосснер (Швейцария)
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