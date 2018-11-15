Сборная Польши в сотом матче Левандовского проиграла Чехии

Игра, прошедшая в четверг в польском городе Гданьск, закончилась со счетом 1:0 в пользу чехов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Якуб Янкто.

Для нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского этот матч стал 100-м за сборную Польши — он провел на поле всю игру.