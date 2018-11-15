Сборная Польши в сотом матче Левандовского проиграла Чехии
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Польши уступили команде Чехии в товарищеском матче.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Польши уступили команде Чехии в товарищеском матче.
Игра, прошедшая в четверг в польском городе Гданьск, закончилась со счетом 1:0 в пользу чехов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Якуб Янкто.
Для нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского этот матч стал 100-м за сборную Польши — он провел на поле всю игру.
|Ежи Бженчек
|Ярослав Шилгавы
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Штефан Клосснер (Швейцария)