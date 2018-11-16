Футболисты сборной России крупно проиграли команде Германии в товарищеском матче

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Забитыми мячами отметились Лерой Сане (8-я минута), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40). Сане, проведший 16-й матч за сборную Германии, забил свой первый мяч в составе национальной команды. Гнабри отметился четвертым голом в своем четвертом матче за немецкую сборную. На 89-й минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика.

Сборная России потерпела первое поражение с июля 2018 года. Тогда в четвертьфинале чемпионата мира россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти. Также этот матч стал первым с июня этого года, проигранным с крупным счетом, в матче группового этапа чемпионата мира российские футболисты проиграли команде Уругвая со счетом 0:3.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

В составе сборной России первый матч провел уроженец Бразилии Ари, получивший российский паспорт в конце июля этого года. Для форварда вызов в российскую команду стал первым в карьере.

Сборные России и Германии провели шестой очный матч. Российская команда не одержала ни одной победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. Сборная СССР против команды ФРГ провела 11 матчей, одержав в них три победы и потерпев восемь поражений, также советская сборная провела два матча против объединенной команды Германии (одна победа, одно поражение), а сборная СНГ сыграла один матч против команды Германии, завершив его вничью. Первый в истории матч сборных России и Германии прошел на Олимпийских играх 1912 года и завершился победой немцев со счетом 16:0.