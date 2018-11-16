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10Сборная России крупно проиграла команде Германии
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
00:40 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России крупно проиграли команде Германии в товарищеском матче

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Германии со счетом 0:3 в товарищеском матче. Встреча прошла в Лейпциге в присутствии 35 288 зрителей.

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Забитыми мячами отметились Лерой Сане (8-я минута), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40). Сане, проведший 16-й матч за сборную Германии, забил свой первый мяч в составе национальной команды. Гнабри отметился четвертым голом в своем четвертом матче за немецкую сборную. На 89-й минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика.

Сборная России потерпела первое поражение с июля 2018 года. Тогда в четвертьфинале чемпионата мира россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти. Также этот матч стал первым с июня этого года, проигранным с крупным счетом, в матче группового этапа чемпионата мира российские футболисты проиграли команде Уругвая со счетом 0:3.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

В составе сборной России первый матч провел уроженец Бразилии Ари, получивший российский паспорт в конце июля этого года. Для форварда вызов в российскую команду стал первым в карьере.

Сборные России и Германии провели шестой очный матч. Российская команда не одержала ни одной победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. Сборная СССР против команды ФРГ провела 11 матчей, одержав в них три победы и потерпев восемь поражений, также советская сборная провела два матча против объединенной команды Германии (одна победа, одно поражение), а сборная СНГ сыграла один матч против команды Германии, завершив его вничью. Первый в истории матч сборных России и Германии прошел на Олимпийских играх 1912 года и завершился победой немцев со счетом 16:0.

Следующие матчи обе команды проведут в рамках Лиги наций. Сборная России 20 ноября в гостях встретится с командой Швеции, сборная Германии 19 ноября примет команду Нидерландов.

Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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