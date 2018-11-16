Англия разгромила США в последнем матче Руни за сборную

Матч проходил в честь английского нападающего американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни и в поддержку егоблаготворительного фонда. Для 33-летнего футболиста, который вышел на замену на 58-й минуте, игра стала 120-й и последней в составе сборной Англии.

Руни объявил о завершении выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провёл за национальную команду 120 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ди-Си Юнайтед» 20 матчей в чемпионате MLS, стал автором 12 голов, а также отдал шесть результативных передач.