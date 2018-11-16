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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия разгромила США в последнем матче Руни за сборную

В товарищеском матче сборная Англии принимала на своём поле команду США. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: AFP 2018

В составе победителей точными ударами отметились Джесси Лингард, Трент Александер-Арнольд и Каллум Уилсон. Результативные передачи на свой счёт записали Деле Алли, Джейдон Санчо и Фабиан Делф.

Матч проходил в честь английского нападающего американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни и в поддержку егоблаготворительного фонда. Для 33-летнего футболиста, который вышел на замену на 58-й минуте, игра стала 120-й и последней в составе сборной Англии.

Руни объявил о завершении выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провёл за национальную команду 120 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ди-Си Юнайтед» 20 матчей в чемпионате MLS, стал автором 12 голов, а также отдал шесть результативных передач.

Англия 3:0
Первый тайм: 2:0
США
15.11.2018, 23:00 матчи: Сборные Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Дэйв Сарачан
Голы
25′ Джесси Лингард  
27′ Трент Александр-Арнолд  
77′ Каллум Уилсон  
Составы
Трент Александр-Арнолд 2
Майкл Кин 5
Льюис Данк 6
Джейдон Санчо 7
Фабиан Делф 4
45′ Джордан Пикфорд 1
Алекс Маккарти 21
58′ Бен Чилвелл 3
Эрик Дайер 22
58′ Джесси Лингард 14
Уэйн Руни 10
70′ Харри Уинкс 8
Рубен Лофтус-Чик 23
58′ Деле Алли 11
Джордан Хендерсон 16
79′ Каллум Уилсон 9
Маркус Рэшфорд 19
1 Брэд Гьюзан
2 ДеАндре Йедлин
3 Мэтт Миязга
6 Джон Брукс
10 Кристиан Пулишич
7 Бобби Вуд
19 Хорхе Вильяфанья 88′
18 Шак Мур
11 Тимоти Веа 76′
15 Кеннет Сайеф
8 Уэстон Маккенни 76′
14 Себастьян Ллетджет
16 Джулиан Грин 62′
4 Тайлер Адамс
20 Уил Трапп 70′
23 Келлин Акоста
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
3 Угловые 3
8 Фолы 7
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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