Германия нас размазала: Ари надолго запомнит свой первый матч за Россию

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В 1993 году Станислав Черчесов в Лейпциге впервые сыграл за дрезденское «Динамо». Спустя 25 лет здесь же (правда, на другом стадионе) он встретился с Йоахимом Левом, под руководством которого играл в «Тироле». Чтобы понять, насколько популярен коуч сборной России, достаточно взглянуть на спины болельщиков.

На матч с Германией Черчесов выставил самый необычный состав сборной в году. Без Марио Фернандеса, Головина, Черышева, Дзюбы и Головина. Зато — с Набабкиным, Раушем, Нойштедтером и Ари, который дебютировал в составе сборной России и стал пятым легионером в истории национальной команды.

Выбор Йоахима Лева тоже экспериментальный. Ройс, Мюллер и Хуммельс остались в запасе, Дракслер и Боатенг — вне заявки. «Матч с Россией не так важен, но мы просмотрим в ней различные сочетания игроков и постараемся показать лучший результат», — объяснил Лев.

Даже в таком составе Германия создала России кучу проблем. Первый провал в обороне случился уже на 8-й минуте — Лерой Сане сразу же наказал.

В середине тайма Сане мог оформить дубль. Его оставили одного во вратарской — повезло, что Лерой пробил слабо и прямо в Лунева. К тому моменту Черчесов перестроил команду на схему 5−4−1 с высоким прессингом (особенно когда мяч был у Нойера). Не помогло.

Никласа Зюле в штрафной не держал ни один из пяти защитников. Да и вообще никто.

А Серж Гнабри спокойно забегал за спины, а 10 человек сборной России разрезали всего двумя пасами.

Последний раз Россия пропускала три гола за тайм 28 марта 2017 года в матче с Бельгией. Закончили 3:3.

Первый опасный момент Россия создала сразу после перерыва: Кузяев накрыл Киммиха и отдал на Ионова — Алексей убрал на замахе Рюдигера, прицелился, но пробил рядом со штангой. Вообще, второй тайм команда Черчесова провела гораздо сбалансированнее и бодрее: больше владела мячом, бодро атаковала и спокойнее играла сзади. Но счет не изменился.