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10Сборная России крупно проиграла команде Германии
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
01:11 (мск), источник: Sport24

Германия нас размазала: Ари надолго запомнит свой первый матч за Россию

Первое поражение Черчесова после чемпионата мира.

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В 1993 году Станислав Черчесов в Лейпциге впервые сыграл за дрезденское «Динамо». Спустя 25 лет здесь же (правда, на другом стадионе) он встретился с Йоахимом Левом, под руководством которого играл в «Тироле». Чтобы понять, насколько популярен коуч сборной России, достаточно взглянуть на спины болельщиков.

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На матч с Германией Черчесов выставил самый необычный состав сборной в году. Без Марио Фернандеса, Головина, Черышева, Дзюбы и Головина. Зато — с Набабкиным, Раушем, Нойштедтером и Ари, который дебютировал в составе сборной России и стал пятым легионером в истории национальной команды.

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Выбор Йоахима Лева тоже экспериментальный. Ройс, Мюллер и Хуммельс остались в запасе, Дракслер и Боатенг — вне заявки. «Матч с Россией не так важен, но мы просмотрим в ней различные сочетания игроков и постараемся показать лучший результат», — объяснил Лев.

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Даже в таком составе Германия создала России кучу проблем. Первый провал в обороне случился уже на 8-й минуте — Лерой Сане сразу же наказал.

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В середине тайма Сане мог оформить дубль. Его оставили одного во вратарской — повезло, что Лерой пробил слабо и прямо в Лунева. К тому моменту Черчесов перестроил команду на схему 5−4−1 с высоким прессингом (особенно когда мяч был у Нойера). Не помогло.

Никласа Зюле в штрафной не держал ни один из пяти защитников. Да и вообще никто.

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А Серж Гнабри спокойно забегал за спины, а 10 человек сборной России разрезали всего двумя пасами.

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Последний раз Россия пропускала три гола за тайм 28 марта 2017 года в матче с Бельгией. Закончили 3:3.

Первый опасный момент Россия создала сразу после перерыва: Кузяев накрыл Киммиха и отдал на Ионова — Алексей убрал на замахе Рюдигера, прицелился, но пробил рядом со штангой. Вообще, второй тайм команда Черчесова провела гораздо сбалансированнее и бодрее: больше владела мячом, бодро атаковала и спокойнее играла сзади. Но счет не изменился.

  • 0:3 — это первое поражение сборной России после ЧМ-2018.
  • За весь матч у команды Станислава Черчесова 0 ударов в створ.
  • 20 ноября Россия сыграет в Лиге Наций против Швеции.
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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