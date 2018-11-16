Руни отрабатывал в обороне. Прощание могло получиться ярче
Сборная Англии в прощальном матче
Сборная Англии в прощальном матче
Товарищеский матч между сборными Англии и США перестал быть рядовым, когда стало известно, что именно в этой игре окончательно попрощается с «тремя львами» бывший капитан команды Уэйн Руни. С 2003 по 2016 годы он провел за национальную команду 119 встреч, забив 53 мяча. 19 голов из этого числа состоялись именно на «Уэмбли».
Атмосфера вокруг проводов одного из самых популярных английских футболистов этого века получилась неоднозначной. С одной стороны, перед стартовым свистком «Шрек» вышел на поле лондонского стадиона вместе с четырьмя детьми в сопровождении нового героя английских атак Харри Кейна, чтобы поблагодарить собравшихся на трибунах. Но с другой, посещаемость арены была такой, будто здесь проходит не последний международный матч лучшего бомбардира в истории сборной, а рядовая встреча «Тоттенхэма» с командой средней руки из чемпионшипа на одной из ранних стадий кубка.
Все это было до свистка, а сама игра началась с тотального преимущества хозяев поля. Уже на второй минуте счет мог открывать дебютант Каллум Уилсон — в последний момент прострел прервал защитник. Спустя несколько минут он пытался заработать пенальти, но Мансано разобрался в эпизоде, но желтую карточку за симуляцию показывать не стал. На резвый старт англичан американцы ответили двумя неплохими моментами, главным действующим лицом которых был Пулишич.
После этого, как показалось, игра перешла в клинч — было много единоборств в центре поля. Первыми из него выбрались гости. Все тот же вингер дортмундской «Боруссии» издевательски обыграв двух соперников, но не сумел переиграть Пикфорда. Наказание за неиспользованный шанс последовало незамедлительно. На 25-й и 27-й минутах Лингард и
Поведя в счете, команда Саутгейта начала позволять себе лишнее — пасы пяткой в исполнении опорников в направлении защитников явно не входили в установку тренера. Американцам, впрочем, не удалось наказать четвертую команду мира по итогам ЧМ-2018. До перерыва Уилсон и Пулишич обменялись неопасными ударами по воротам противоположных команд. Как только прозвучал свисток, наставник английской сборной отправил Руни разминаться.
Второй тайм начался размеренно, ни одна из команд не сумела создать ни одной
До последних секунд вся сборная Англии пыталась помочь Руни попрощаться с национальной командой с помощью гола, но США стояли на своем. В определенный момент показалось, что план на игру был именно такой — не дать виновнику торжества в полной мере насладиться им.
Когда прозвучал финальный свисток, Руни аплодисментами провожали значительно меньшее число болельщиков на трибунах, чем того заслужил многолетний лидер сборной Англии. Теперь британцам, чтобы увидеть его игры вживую, придется лететь в США.
Другие товарищеские матчи
Узбекистан -Ливан — 0:0
Иран — Тринидад и Тобаго — 1:0
Пакистан — Палестина — 0:0
Кувейт — Бахрейн — 0:0
Польша — Чехия — 0:1
Израиль — Гватемала — 7:0
Ирландия — Северная Ирландия — 0:0.
|Гарет Саутгейт
|Дэйв Сарачан
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)