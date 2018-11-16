Руни отрабатывал в обороне. Прощание могло получиться ярче

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Товарищеский матч между сборными Англии и США перестал быть рядовым, когда стало известно, что именно в этой игре окончательно попрощается с «тремя львами» бывший капитан команды Уэйн Руни. С 2003 по 2016 годы он провел за национальную команду 119 встреч, забив 53 мяча. 19 голов из этого числа состоялись именно на «Уэмбли».

Достойное прощание

Атмосфера вокруг проводов одного из самых популярных английских футболистов этого века получилась неоднозначной. С одной стороны, перед стартовым свистком «Шрек» вышел на поле лондонского стадиона вместе с четырьмя детьми в сопровождении нового героя английских атак Харри Кейна, чтобы поблагодарить собравшихся на трибунах. Но с другой, посещаемость арены была такой, будто здесь проходит не последний международный матч лучшего бомбардира в истории сборной, а рядовая встреча «Тоттенхэма» с командой средней руки из чемпионшипа на одной из ранних стадий кубка.

Все это было до свистка, а сама игра началась с тотального преимущества хозяев поля. Уже на второй минуте счет мог открывать дебютант Каллум Уилсон — в последний момент прострел прервал защитник. Спустя несколько минут он пытался заработать пенальти, но Мансано разобрался в эпизоде, но желтую карточку за симуляцию показывать не стал. На резвый старт англичан американцы ответили двумя неплохими моментами, главным действующим лицом которых был Пулишич.

Клинч и «двойка» от англичан

После этого, как показалось, игра перешла в клинч — было много единоборств в центре поля. Первыми из него выбрались гости. Все тот же вингер дортмундской «Боруссии» издевательски обыграв двух соперников, но не сумел переиграть Пикфорда. Наказание за неиспользованный шанс последовало незамедлительно. На 25-й и 27-й минутах Лингард и Александ-Арнольдзабили по голу. Первый сделал это в изысканном стиле, отправив мяч под перекладину, едва войдя в штрафную. Второй воспользовался неразберихой и с острого угла насквозь прошил Гьюзана. Руни наблюдал за всем этим, аплодируя и довольно ухмыляясь.

Поведя в счете, команда Саутгейта начала позволять себе лишнее — пасы пяткой в исполнении опорников в направлении защитников явно не входили в установку тренера. Американцам, впрочем, не удалось наказать четвертую команду мира по итогам ЧМ-2018. До перерыва Уилсон и Пулишич обменялись неопасными ударами по воротам противоположных команд. Как только прозвучал свисток, наставник английской сборной отправил Руни разминаться.

«Возвращение короля»

Второй тайм начался размеренно, ни одна из команд не сумела создать ни одной по-настоящему голевой ситуации. А на 58-й минуте произошло то, ради чего многие пришли на «Уэмбли», или коротали вечер четверга у телевизора — экс-форвард «Эвертона» и «МЮ» появился на поле вместо Лингарда и получил капитанскую повязку из рук Дайера. Трибуны встретили его овациями, многие, включая его супругу, расчехлили смартфоны, чтобы заснять историческое событие. Твиттер сборной Англии сравнил это событие с третьей частью саги «Властелин Колец» — «Возвращение короля».

Почему-то после выхода 33-летней легенды англичан сборная США воспряла духом и стала активнее атаковать. Герою дня, который наверняка мечтал о юбилейном мяче на «Уэмбли», приходилось отрабатывать в обороне. Вуд был близок к тому, чтобы сделать счет 2:1, но его удар после навеса Пулишича получился немного неточным. Одновременно с этим на поле прорвался болельщик. Нет, он не думал драться с кем-то из игроков, а просто хотел обнять Руни. Этот момент напомнил «трем львам», что они дома и играют ради болельщиков. Пример молодым партнерам решил подать Уэйн. Он убрал соперника на замахе и пробил в дальний угол — прицельно, но недостаточно сильно. Уилсон понял намек опытного соотечественника и забил-таки в дебютной игре. Первый за 119 лет игрок «Борнмута» в сборной Англии здорово откликнулся на опережение и пробил в ближний угол, Гьюзан не смог спасти США.

До последних секунд вся сборная Англии пыталась помочь Руни попрощаться с национальной командой с помощью гола, но США стояли на своем. В определенный момент показалось, что план на игру был именно такой — не дать виновнику торжества в полной мере насладиться им.

Когда прозвучал финальный свисток, Руни аплодисментами провожали значительно меньшее число болельщиков на трибунах, чем того заслужил многолетний лидер сборной Англии. Теперь британцам, чтобы увидеть его игры вживую, придется лететь в США.