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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия — Россия: что сказал Черчесов

Главный тренер сборной России не стал объяснять крупное поражение от немцев кадровыми проблемами и раскритиковал подход команды к началу игры.

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Игорь Рабинер из Лейпцига

— Можно ли было таким составом сыграть лучше? — вопрос Черчесову.

— Еще до игры сказал — не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Играть надо вне зависимости от того, кто на поле, и во втором тайме мы это показали. Но по какой-то причине с первых минут не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке об этом говорили. Какая-то сыгранность, конечно, нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо провести анализ и двигаться дальше.

— Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?

— Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что неудачно сыграли первый тайм, а помощи, как именно им взаимодействовать. Мы им кое-что подсказали, и в какой-то мере это помогло.

(Вопрос женщины-журналиста из Германии) — В конце второго тайма на поле выбежал человек с российским флагом и упал на колени перед Нойером. Как вы это прокомментируете?

— Женщины могут своим вопросом ввести мужчину в заблуждение. Это вам идеально удалось (смех в зале). Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы этот вопрос не задали. Не знаю, перед кем он упал на колени. Надеюсь, что он не предложил ему руку и сердце.

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— Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как объясните, что впервые за долгое время команда пропустила такие легкие голы — ведь всякая передача, отдававшаяся в зону Нойштедтера, достигала цели?

— Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со штрафного, который сами организовали… Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбола без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать выводы.

— Как оцените игру Германии? Такой счет на табло, потому что немцы сильнее России, или из-за кадровых проблем в вашей сборной?

— Еще раз повторяю: ни на какие проблемы жаловаться не собираюсь. Это нормальная ситуация. Немцы начали более агрессивно. Видимо, последние результаты их разозлили, а нас последние результаты успокоили. Поэтому мы вышли не то чтобы вальяжно, но как-то спокойно. Те скорости, которые они нам предложили на первых минутах, решили судьбу матча.

Только что я поздравил своего коллегу с победой и готов отвечать только за то, что мы делали. Чемпионы мира — они, а не мы. Поэтому в какой-то степени они должны быть чуть-чуть лучше. Но это никогда ни о чем не говорит. Мы хотели выиграть, и любую команду можно обыгрывать.

— Мы видели, что тренируется Дзюба. Как у него сейчас дела? И как оцените дебют Ари?

— Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут наши эскулапы. Но быть здоровым и быть готовым — разные вещи. Если будет какой-то риск — не будем его трогать. Что касается Ари, то задание, которое ему дали, он выполнял. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо — но дальше атака не складывалась. Он старался выполнять установку, но получалось это не до конца.

— После 0:3, возможно, в адрес сборной опять начнется критика. Что можете сказать болельщикам перед матчем со Швецией? Как им реагировать?

— Болейте за сборную!

Чем запомнится матч Россия — Германия
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09:13 (мск)© Ньюстюб
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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