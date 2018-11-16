Германия — Россия: что сказал Черчесов
Главный тренер сборной России не стал объяснять крупное поражение от немцев кадровыми проблемами и раскритиковал подход команды к началу игры.
Главный тренер сборной России не стал объяснять крупное поражение от немцев кадровыми проблемами и раскритиковал подход команды к началу игры.
Игорь Рабинер из Лейпцига
— Можно ли было таким составом сыграть лучше? — вопрос Черчесову.
— Еще до игры сказал — не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Играть надо вне зависимости от того, кто на поле, и во втором тайме мы это показали. Но по
— Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?
— Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что неудачно сыграли первый тайм, а помощи, как именно им взаимодействовать. Мы им
(Вопрос
— Женщины могут своим вопросом ввести мужчину в заблуждение. Это вам идеально удалось (смех в зале). Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы этот вопрос не задали. Не знаю, перед кем он упал на колени. Надеюсь, что он не предложил ему руку и сердце.
— Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как объясните, что впервые за долгое время команда пропустила такие легкие голы — ведь всякая передача, отдававшаяся в зону Нойштедтера, достигала цели?
— Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со штрафного, который сами организовали… Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбола без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели
— Как оцените игру Германии? Такой счет на табло, потому что немцы сильнее России, или
— Еще раз повторяю: ни на какие проблемы жаловаться не собираюсь. Это нормальная ситуация. Немцы начали более агрессивно. Видимо, последние результаты их разозлили, а нас последние результаты успокоили. Поэтому мы вышли не то чтобы вальяжно, но
Только что я поздравил своего коллегу с победой и готов отвечать только за то, что мы делали. Чемпионы мира — они, а не мы. Поэтому в
— Мы видели, что тренируется Дзюба. Как у него сейчас дела? И как оцените дебют Ари?
— Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут наши эскулапы. Но быть здоровым и быть готовым — разные вещи. Если будет
— После 0:3, возможно, в адрес сборной опять начнется критика. Что можете сказать болельщикам перед матчем со Швецией? Как им реагировать?
— Болейте за сборную!
|Йоахим Лев
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)
|Боковой судья
|Жан-Ив Вихт (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)