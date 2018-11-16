Германия — Россия: что сказал Лев

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Игорь Рабинер из Лейпцига

— Первый тайм был очень хорош, — сказал Йоахим Лев. — Во втором динамика спала. Мы не так хорошо действовали, как до перерыва. Но у нас на поле были молодые игроки, и надо понимать, что они еще не могут выступать стабильно. Впрочем, в принципе после первого тайма исход игры был уже решен.

Что касается ее итогов, результат — не самое главное. Вчера на тренировке и сегодня перед игрой я общался с игроками атакующей линии. Если не учитывать игру против Франции, надо отметить, что мы неправильно передвигались в предыдущих играх. Сегодня нужно было создавать зоны, и было очень важно после двух тренировок заиграть более динамично, комбинировать, использовать свободные зоны, создавать моменты у ворот соперника.

Также хотел, чтобы игроки атаки действовали хладнокровнее. Против Франции мы создали достаточно моментов, но не были эффективны в их реализации. И хорошо, что сегодня это удалось. Очень важно быть эффективным. И последние два дня мы только про это и говорили.

— Что произошло с Хектором, который не смог покинуть поле самостоятельно?

— Хектора ударили по голеностопу, он опух. И у него рана. Думаю, опухоль быстро спадет, но посмотрим, что будет через пару дней. Не думаю, что это какая-то серьезная травма.

— Голевую передачу перед третьим голом сделал юный Хаферц. Насколько перспективен этот игрок?

— Ему всего 19 лет, он хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и он здорово видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. В будущем мы на него рассчитываем.

— Атакующая линия сегодня убедила, как и с Францией. В понедельник вновь в атаке сыграете тройкой Вернер — Гнабри — Сане?

— Гнабри замечательно отыграл обе встречи на острие атаки. Мне нравится, как он играет, и у него это лучше всего получается. Он сегодня забил классный гол. Очень точно пробил. И вообще очень хорошо действует в центре нападения. Могут там сыграть и Ройс, и Брандт, и Мюллер. Сане и Вернер сегодня на флангах действовали хорошо, причем еще и качественно отрабатывали в защите. Посмотрим, как будет себя чувствовать Ройс, можно ли его нагружать. И после этого решим.

Уже не раз говорил, что внедрение молодежи — нормальный процесс для сборной, но ей нужно время. Чемпионат мира, к сожалению, для нас не был успешным, хотя до этого мы выиграли все 10 матчей в квалификации. Сейчас, конечно, мы умнее, и задним числом можем сетовать, что надо было что-то улучшить. Но я и до ЧМ говорил, что нужно постепенно омолаживать команду. Если команда хочет играть на высшем уровне, ей нужно хорошее сочетание опыта и молодости. Наши игроки очень перспективны, у них большой потенциал. Но чтобы добиваться больших вещей, им нужно выкладываться на все сто.

— Вернутся ли к матчу с Голландией в команду Кроос и Дракслер?

— Да, Кроос завтра приедет в расположение команды. С Дракслером завтра поговорим по телефону. И посмотрим, будет ли он в состоянии вернуться в команду.

— Сегодня вы снова играли с тремя центральными защитниками. В будущем будете играть так постоянно?