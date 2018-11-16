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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия — Россия: что сказал Лев

Главный тренер сборной Германии — о матче с Россией и своей команде.

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Игорь Рабинер из Лейпцига

— Первый тайм был очень хорош, — сказал Йоахим Лев. — Во втором динамика спала. Мы не так хорошо действовали, как до перерыва. Но у нас на поле были молодые игроки, и надо понимать, что они еще не могут выступать стабильно. Впрочем, в принципе после первого тайма исход игры был уже решен.

Что касается ее итогов, результат — не самое главное. Вчера на тренировке и сегодня перед игрой я общался с игроками атакующей линии. Если не учитывать игру против Франции, надо отметить, что мы неправильно передвигались в предыдущих играх. Сегодня нужно было создавать зоны, и было очень важно после двух тренировок заиграть более динамично, комбинировать, использовать свободные зоны, создавать моменты у ворот соперника.

Также хотел, чтобы игроки атаки действовали хладнокровнее. Против Франции мы создали достаточно моментов, но не были эффективны в их реализации. И хорошо, что сегодня это удалось. Очень важно быть эффективным. И последние два дня мы только про это и говорили.

— Что произошло с Хектором, который не смог покинуть поле самостоятельно?

— Хектора ударили по голеностопу, он опух. И у него рана. Думаю, опухоль быстро спадет, но посмотрим, что будет через пару дней. Не думаю, что это какая-то серьезная травма.

— Голевую передачу перед третьим голом сделал юный Хаферц. Насколько перспективен этот игрок?

— Ему всего 19 лет, он хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и он здорово видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. В будущем мы на него рассчитываем.

— Атакующая линия сегодня убедила, как и с Францией. В понедельник вновь в атаке сыграете тройкой Вернер — Гнабри — Сане?

— Гнабри замечательно отыграл обе встречи на острие атаки. Мне нравится, как он играет, и у него это лучше всего получается. Он сегодня забил классный гол. Очень точно пробил. И вообще очень хорошо действует в центре нападения. Могут там сыграть и Ройс, и Брандт, и Мюллер. Сане и Вернер сегодня на флангах действовали хорошо, причем еще и качественно отрабатывали в защите. Посмотрим, как будет себя чувствовать Ройс, можно ли его нагружать. И после этого решим.

Уже не раз говорил, что внедрение молодежи — нормальный процесс для сборной, но ей нужно время. Чемпионат мира, к сожалению, для нас не был успешным, хотя до этого мы выиграли все 10 матчей в квалификации. Сейчас, конечно, мы умнее, и задним числом можем сетовать, что надо было что-то улучшить. Но я и до ЧМ говорил, что нужно постепенно омолаживать команду. Если команда хочет играть на высшем уровне, ей нужно хорошее сочетание опыта и молодости. Наши игроки очень перспективны, у них большой потенциал. Но чтобы добиваться больших вещей, им нужно выкладываться на все сто.

— Вернутся ли к матчу с Голландией в команду Кроос и Дракслер?

— Да, Кроос завтра приедет в расположение команды. С Дракслером завтра поговорим по телефону. И посмотрим, будет ли он в состоянии вернуться в команду.

— Сегодня вы снова играли с тремя центральными защитниками. В будущем будете играть так постоянно?

— Нет. Сегодня играли с тремя, потому что хотели, чтобы фланговые защитники поднимались выше и помогали в атаке. Мы варьируем тактическую схему в зависимости от соперника.

Чем запомнится матч Россия — Германия
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09:13 (мск)© Ньюстюб
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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