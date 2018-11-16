Ари: Не самый хороший старт в сборной России, надеюсь, дальше будет лучше

«Я очень рад, что тренер пригласил меня в национальную команду. Мы не лучшим образом начали матч. Это не самый хороший старт, но надеюсь, что дальше будет лучше. Первый тайм мы начали плохо, после перерыва стали играть лучше. Во втором тайме мы старались выполнять установку тренера.