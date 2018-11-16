Ари: Не самый хороший старт в сборной России, надеюсь, дальше будет лучше
Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями после дебютной игры за сборную России в товарищеском матче с Германией (0:3).
Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями после дебютной игры за сборную России в товарищеском матче с Германией (0:3).
«Я очень рад, что тренер пригласил меня в национальную команду. Мы не лучшим образом начали матч. Это не самый хороший старт, но надеюсь, что дальше будет лучше. Первый тайм мы начали плохо, после перерыва стали играть лучше. Во втором тайме мы старались выполнять установку тренера.
Черчесов сказал, что мы должны постараться больше контролировать мяч и при возможности убегать в контратаки. Мы постарались это выполнить, и второй тайм у нас получился лучше, — цитирует форварда «Матч ТВ».
Сборная России 20 ноября на выезде встретится со Швецией в заключительном туре группового этапа Лиги наций.
|Йоахим Лев
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)
|Боковой судья
|Жан-Ив Вихт (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)