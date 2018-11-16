Черчесов вышел на первое место в истории сборной России по поражениям

Для Станислава Черчесова это поражение стало 11-м на посту главного тренера команды. По этому показателю он стал первое место — никто из тренеров отечественной сборной не проигрывал так часто. Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по десять поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе Черчесова 30 матчей.