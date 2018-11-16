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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов вышел на первое место в истории сборной России по поражениям

Сборная России крупно уступила в товарищеском матче Германии (0:3), который состоялся в Лейпциге.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Для Станислава Черчесова это поражение стало 11-м на посту главного тренера команды. По этому показателю он стал первое место — никто из тренеров отечественной сборной не проигрывал так часто. Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по десять поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе Черчесова 30 матчей.

В процентном соотношении лучший результат у Юрия Сёмина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца.

Сборная России 20 ноября на выезде встретится со Швецией в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Чем запомнится матч Россия — Германия
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09:13 (мск)© Ньюстюб
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
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Вторая желтая карточка
(к)
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