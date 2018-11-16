Черчесов вышел на первое место в истории сборной России по поражениям
Сборная России крупно уступила в товарищеском матче Германии (0:3), который состоялся в Лейпциге.
Сборная России крупно уступила в товарищеском матче Германии (0:3), который состоялся в Лейпциге.
Для Станислава Черчесова это поражение стало 11-м на посту главного тренера команды. По этому показателю он стал первое место — никто из тренеров отечественной сборной не проигрывал так часто. Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по десять поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе Черчесова 30 матчей.
В процентном соотношении лучший результат у Юрия Сёмина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца.
Сборная России 20 ноября на выезде встретится со Швецией в заключительном туре группового этапа Лиги наций.
|Йоахим Лев
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)
|Боковой судья
|Жан-Ив Вихт (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)