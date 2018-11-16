Понедельник: Скоро в сборной придется вводить лимит на легионеров

«Я всегда был против приглашения в национальную команду легионеров, которые получили российский паспорт. С другой cтороны, надо понимать, что за эту команду отвечает Черчесов. Наверное, у него есть свой перспективный план работы и ему виднее, кто из игроков нужен. Если Ари забивает в чемпионате страны много мячей, наверное, логично попробовать его в столь неприятной ситуации, вызванной травмами. Конечно, ему почти 33 года — это не возраст на перспективу. Это как «горящая путёвка» на отдых. Сейчас нужен человек в атаке на одну-две игры.