Понедельник: Скоро в сборной придется вводить лимит на легионеров

«Я всегда был против приглашения в национальную команду легионеров, которые получили российский паспорт. С другой cтороны, надо понимать, что за эту команду отвечает Черчесов. Наверное, у него есть свой перспективный план работы и ему виднее, кто из игроков нужен. Если Ари забивает в чемпионате страны много мячей, наверное, логично попробовать его в столь неприятной ситуации, вызванной травмами. Конечно, ему почти 33 года — это не возраст на перспективу. Это как «горящая путёвка» на отдых. Сейчас нужен человек в атаке на одну-две игры.
Увлекаться этим делом не надо, это не наш путь. А то скоро не будем понимать, как отбиваться от тех, кто получил российские паспорта. У нас ведь есть молодёжная сборная, есть клубы Премьер-лиги. Там надо искать молодых, пробовать их, потихоньку подтягивать к сборной. Таких, как Чалов, например. Черчесов сказал про него в одном из интервью, что «Чалов созрел». Иначе скоро в сборной придётся водить лимит на легионеров с российским паспортом. Это шутка, конечно, хотя увлекаться иностранцами не стоит", — цитирует Понедельника Bobsoccer.