Фарфан не спас Перу от поражения в матче с Эквадором
Сборная Перу проиграла Эквадору в матче товарищеского матча.
Сборная Перу проиграла Эквадору в матче товарищеского матча.
Голы на свой счет записали Антонио Валенсия и Эннер Валенсия.
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вышел на поле в стартовом составе и отыграл 77 минут.
Товарищеский матч
Перу — Эквадор — 0:2 (0:0).
Голы: А. Валенсия, 47 (0:1). Э. Валенсия, 74 (0:2).
Судья: Гонсалес (Уругвай).
16 ноября. Лима. Национальный стадион Перу.
|Рикардо Гарека
|Эрнан Дарио Гомес
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Леодан Гонсалес (Уругвай)