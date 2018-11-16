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10:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фарфан не спас Перу от поражения в матче с Эквадором

Сборная Перу проиграла Эквадору в матче товарищеского матча.

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Голы на свой счет записали Антонио Валенсия и Эннер Валенсия.

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вышел на поле в стартовом составе и отыграл 77 минут.

Товарищеский матч

Перу — Эквадор — 0:2 (0:0).

Голы: А. Валенсия, 47 (0:1). Э. Валенсия, 74 (0:2).

Судья: Гонсалес (Уругвай).

16 ноября. Лима. Национальный стадион Перу.

Перу 0:2
Первый тайм: 0:0
Эквадор
16.11.2018, 04:30 матчи: Сборные Estadio Nacional de Lima
Главные тренеры
Рикардо Гарека Эрнан Дарио Гомес
Голы
  Антонио Валенсия 47′
  Эннер Валенсия 74′
Составы
Педро Гальесе 1
Мигель Трауко 6
Луис Адвинкула 17
Луис Абрам 25
Эдисон Флорес 20
78′ Кристиан Рамос 15
Мигель Араухо 5
64′ Ренато Тапия 13
Педро Акино 23
73′ Йосимар Йотун 19
Энди Поло 14
77′ Джефферсон Фарфан 10
Йорди Рейна 26
46′ Рауль Руидиас 11
Кристиан Бенавенте 24
65′ Андре Каррильо 18
Кристофер Гонсалес 27
22 Александр Домингес
2 Артуро Мина
4 Хуан Карлос Паредес
6 Бедер Кайседо
21 Габриэль Ачильер
8 Карлос Груэсо 41′
20 Себастьян Мендес
10 Джефферсон Монтеро 36′
11 Айртон Пресиадо
16 Антонио Валенсия 81′
5 Алекс Ренато Ибарра
18 Джефферсон Орехуэла 77′ 36′
15 Джефферсон Интриаго
13 Эннер Валенсия 83′
9 Хон Сифуэнте
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 5
1 Удары в створ 4
3 Угловые 1
9 Фолы 25
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Леодан Гонсалес (Уругвай)
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Вторая желтая карточка
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