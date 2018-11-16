Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной

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Михаил Гончаров

Игра сборной России в Лейпциге вызвала у болельщиков противоречивые эмоции, но очень порадовало, что оголтелой критики и язвительных насмешек последовало совсем немного. Большинство прекрасно понимало, что играть без лидеров и полурезервным составом, тем более спустя всего-то три дня после начала сбора, — дело невыносимо трудное. И неважно, в какой форме и с каким бэкграундом подошёл соперник — классных исполнителей в Германии в любом случае хватит на три равноценные команды.

Сейчас нет даже большого смысла разбирать этот матч с тактической точки зрения, анализировать действия и вычленять ошибки отдельных игроков. Гораздо правильнее задаться вопросом: а почему так вышло, что в один момент сборная вдруг оказалась в таком кадровом состоянии? Можно, конечно, списать всё на дело случая и банальное невезение. Но мне кажется, что никакое это не злополучное совпадение.

Взять, например, Дзюбу. Он бился как лев летом, продолжил в эйфории сверкать в первой части нового сезона, но затем к нему закономерно пришли физическая усталость и эмоциональный спад. Артём, безумно зависимый от душевного состояния, не смог излучать энергию вечно, снизилась эффективность, а потом ещё начало побаливать и колено.

Или вспомним Зобнина, который в глазах болельщиков всегда был и остаётся примером трудолюбия и самоотверженности. Даже его батарейки оказались небезграничными: после невероятной загруженности в сборной и «Спартаке» в последние пять-шесть матчей Роман просел физически, выгорел эмоционально, затем заработал микронадрыв мышцы и вполне мог вообще пролететь мимо нынешнего сбора национальной команды.

Ещё есть Головин — такой же неутомимый энерджайзер, стабильно проводящий все матчи на интенсивных рывках. После насыщенной событиями концовки прошлого сезона и чемпионата мира он перешёл в «Монако», сразу же вылетел с травмой голеностопа, потом долго восстанавливался, но на прежний уровень игры вернуться не смог, а вскоре заработал очередной рецидив. Невезение? Возможно. Но в случае Александра в дело тоже запросто могла вмешаться именно усталость. Когда человек не успевает восстановиться, организм иногда перестаёт чувствовать опасность в стыках — и ломается.

Можно вспомнить Черышева, который всегда был склонен к повреждениям, но удивительным образом прошёл всё лето без них, а сейчас всё-таки отбыл в лазарет. Или Кутепова, получившего травму сразу же после мирового первенства. Смолова, пережившего мощный психологический удар и до сих пор не сумевшего перезагрузиться. Железного Марио Фернандеса (вот уж чей ресурс, казалось бы, неисчерпаем!), тоже вынужденно взявшего паузу, пусть и на короткий срок. Да даже Кузяева, который сейчас вроде бы здоров, но играет в последний месяц в «Зените» из последних сил и не на прежнем уровне.

Всё это ещё раз подчёркивает, каких нечеловеческих усилий стоили нашей сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира и 120 минут с испанцами и хорватами в «Лужниках» и Сочи. Система, построенная Черчесовым, функционировала не только за счёт дисциплины и грамотных тренерских решений. Её топливом стали эмоции, самопожертвование и изнурительная функциональная подготовка. Команда пробивала потолок вопреки собственному потенциалу и мастерству, отдала куда больше, чем могла. Однако бесконечно ехать на упомянутых ресурсах невозможно. На дворе ноябрь — прошло уже четыре месяца.

Поэтому лично у меня нет никакой уверенности, что российская сборная сыграла бы в Лейпциге лучше и успешнее, даже если бы на поле вышли Дзюба или Зобнин. Сомневаюсь и в том, что яркий спектакль команда покажет и в Швеции через несколько дней. Там главное — результат.