Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной
Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы — это не совпадение.
Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы — это не совпадение.
Михаил Гончаров
Игра сборной России в Лейпциге вызвала у болельщиков противоречивые эмоции, но очень порадовало, что оголтелой критики и язвительных насмешек последовало совсем немного. Большинство прекрасно понимало, что играть без лидеров и полурезервным составом, тем более спустя
Сейчас нет даже большого смысла разбирать этот матч с тактической точки зрения, анализировать действия и вычленять ошибки отдельных игроков. Гораздо правильнее задаться вопросом: а почему так вышло, что в один момент сборная вдруг оказалась в таком кадровом состоянии? Можно, конечно, списать всё на дело случая и банальное невезение. Но мне кажется, что никакое это не злополучное совпадение.
Взять, например, Дзюбу. Он бился как лев летом, продолжил в эйфории сверкать в первой части нового сезона, но затем к нему закономерно пришли физическая усталость и эмоциональный спад. Артём, безумно зависимый от душевного состояния, не смог излучать энергию вечно, снизилась эффективность, а потом ещё начало побаливать и колено.
Или вспомним Зобнина, который в глазах болельщиков всегда был и остаётся примером трудолюбия и самоотверженности. Даже его батарейки оказались небезграничными: после невероятной загруженности в сборной и «Спартаке» в последние
Ещё есть Головин — такой же неутомимый энерджайзер, стабильно проводящий все матчи на интенсивных рывках. После насыщенной событиями концовки прошлого сезона и чемпионата мира он перешёл в «Монако», сразу же вылетел с травмой голеностопа, потом долго восстанавливался, но на прежний уровень игры вернуться не смог, а вскоре заработал очередной рецидив. Невезение? Возможно. Но в случае Александра в дело тоже запросто могла вмешаться именно усталость. Когда человек не успевает восстановиться, организм иногда перестаёт чувствовать опасность в стыках — и ломается.
Можно вспомнить Черышева, который всегда был склонен к повреждениям, но удивительным образом прошёл всё лето без них, а сейчас
Всё это ещё раз подчёркивает, каких нечеловеческих усилий стоили нашей сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира и 120 минут с испанцами и хорватами в «Лужниках» и Сочи. Система, построенная Черчесовым, функционировала не только за счёт дисциплины и грамотных тренерских решений. Её топливом стали эмоции, самопожертвование и изнурительная функциональная подготовка. Команда пробивала потолок вопреки собственному потенциалу и мастерству, отдала куда больше, чем могла. Однако бесконечно ехать на упомянутых ресурсах невозможно. На дворе ноябрь — прошло уже четыре месяца.
Поэтому лично у меня нет никакой уверенности, что российская сборная сыграла бы в Лейпциге лучше и успешнее, даже если бы на поле вышли Дзюба или Зобнин. Сомневаюсь и в том, что яркий спектакль команда покажет и в Швеции через несколько дней. Там главное — результат.
Но в одном уверен: сборная и её футболисты заслуживают искреннего восхищения и сопереживания, как бы ни закончились ближайшая игра. А потом настанет время для перезагрузки, когда прежние лидеры смогут отдохнуть, а Черчесов потихоньку в спокойном режиме начнёт обновление системы, где самопожертвование и эмоции будут важной, но уже не главной двигательной силой.
|Йоахим Лев
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)
|Боковой судья
|Жан-Ив Вихт (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)