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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной

Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы — это не совпадение.

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Михаил Гончаров

Игра сборной России в Лейпциге вызвала у болельщиков противоречивые эмоции, но очень порадовало, что оголтелой критики и язвительных насмешек последовало совсем немного. Большинство прекрасно понимало, что играть без лидеров и полурезервным составом, тем более спустя всего-то три дня после начала сбора, — дело невыносимо трудное. И неважно, в какой форме и с каким бэкграундом подошёл соперник — классных исполнителей в Германии в любом случае хватит на три равноценные команды.

Сейчас нет даже большого смысла разбирать этот матч с тактической точки зрения, анализировать действия и вычленять ошибки отдельных игроков. Гораздо правильнее задаться вопросом: а почему так вышло, что в один момент сборная вдруг оказалась в таком кадровом состоянии? Можно, конечно, списать всё на дело случая и банальное невезение. Но мне кажется, что никакое это не злополучное совпадение.

Взять, например, Дзюбу. Он бился как лев летом, продолжил в эйфории сверкать в первой части нового сезона, но затем к нему закономерно пришли физическая усталость и эмоциональный спад. Артём, безумно зависимый от душевного состояния, не смог излучать энергию вечно, снизилась эффективность, а потом ещё начало побаливать и колено.

Или вспомним Зобнина, который в глазах болельщиков всегда был и остаётся примером трудолюбия и самоотверженности. Даже его батарейки оказались небезграничными: после невероятной загруженности в сборной и «Спартаке» в последние пять-шесть матчей Роман просел физически, выгорел эмоционально, затем заработал микронадрыв мышцы и вполне мог вообще пролететь мимо нынешнего сбора национальной команды.

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Ещё есть Головин — такой же неутомимый энерджайзер, стабильно проводящий все матчи на интенсивных рывках. После насыщенной событиями концовки прошлого сезона и чемпионата мира он перешёл в «Монако», сразу же вылетел с травмой голеностопа, потом долго восстанавливался, но на прежний уровень игры вернуться не смог, а вскоре заработал очередной рецидив. Невезение? Возможно. Но в случае Александра в дело тоже запросто могла вмешаться именно усталость. Когда человек не успевает восстановиться, организм иногда перестаёт чувствовать опасность в стыках — и ломается.

Можно вспомнить Черышева, который всегда был склонен к повреждениям, но удивительным образом прошёл всё лето без них, а сейчас всё-таки отбыл в лазарет. Или Кутепова, получившего травму сразу же после мирового первенства. Смолова, пережившего мощный психологический удар и до сих пор не сумевшего перезагрузиться. Железного Марио Фернандеса (вот уж чей ресурс, казалось бы, неисчерпаем!), тоже вынужденно взявшего паузу, пусть и на короткий срок. Да даже Кузяева, который сейчас вроде бы здоров, но играет в последний месяц в «Зените» из последних сил и не на прежнем уровне.

Всё это ещё раз подчёркивает, каких нечеловеческих усилий стоили нашей сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира и 120 минут с испанцами и хорватами в «Лужниках» и Сочи. Система, построенная Черчесовым, функционировала не только за счёт дисциплины и грамотных тренерских решений. Её топливом стали эмоции, самопожертвование и изнурительная функциональная подготовка. Команда пробивала потолок вопреки собственному потенциалу и мастерству, отдала куда больше, чем могла. Однако бесконечно ехать на упомянутых ресурсах невозможно. На дворе ноябрь — прошло уже четыре месяца.

Поэтому лично у меня нет никакой уверенности, что российская сборная сыграла бы в Лейпциге лучше и успешнее, даже если бы на поле вышли Дзюба или Зобнин. Сомневаюсь и в том, что яркий спектакль команда покажет и в Швеции через несколько дней. Там главное — результат.

Но в одном уверен: сборная и её футболисты заслуживают искреннего восхищения и сопереживания, как бы ни закончились ближайшая игра. А потом настанет время для перезагрузки, когда прежние лидеры смогут отдохнуть, а Черчесов потихоньку в спокойном режиме начнёт обновление системы, где самопожертвование и эмоции будут важной, но уже не главной двигательной силой.

Сборная России по футболу в товарищеском матче проиграла Германии
Во время загрузки произошла ошибка.
10:28 (мск)© Ньюстюб
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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